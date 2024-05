Auf die Ptolemäer folgten die Gibichungen, auf diese die Habsburger und die Hohenzollern. Sie alle nennen bis heute bedeutende Grabstätten ihr Eigen. Den Übergang in die Jetztzeit bewältigten jedoch am überzeugendsten die Gabionen: Ihre Grabeinheiten sind dank weitmaschiger Käfige gut einsehbar. Die handlichen Kalksteine beschweren selbst anspruchsvolle Leichname kaum. Durch die gute Farbdeckung lassen sich graue Hauskatzen bequem mitbestatten. Ich überlege selbst, ob ich nicht demnächst bei den Gabionen einheiraten soll! (RONDO, Ronald Pohl, 13.5.2024)

Seinen geheimnisvollen Namen verdankt der Gabionenzaun einem uralten Geschlecht. Den Anfang machten die Ptolemäer in Ägypten: Noch während Pharao Ramses oder Kollege Echnaton auf dem Thron saßen, wuchtete bereits ein Heer von Sklaven Quader aufeinander, um eine Pyramide zu errichten. In einer solchen Grabeinheit wurde jeder Herrscher nach Dienstzeit beerdigt. Und weil die Pyramiden so schön hoch und klobig waren, kamen die benachbarten Herrscher aus dem Staunen nicht heraus.

Kontra

Man könnte fast Mitleid mit den Steinen bekommen. Immerhin werden sie in den Einfamilienhaussiedlungen des Landes in enge Metallkäfige gesperrt und als vermeintlich kreative Variante eines Gartenzauns aufgestellt. Immer höher und immer blickdichter, so lautet die Devise in den Vorgärten des Landes. In Wahrheit ist der Gabionenzaun der rechtmäßige Nachfolger der Thujenhecke und damit der Inbegriff von Spießigkeit. Und vor allem der Bequemlichkeit: Den Gabionenzaun muss man nicht stutzen und nicht warten. Er steht auch dann noch wie ein Fels in der Brandung, wenn das Einfamilienhaus längst bröckelt und die Bewohner alt werden.

Doch die Steinhaufen machen die zubetonierten Siedlungen noch grauer. Und die vielen Zäune machen Igeln zu schaffen, die durch die Abriegelung Lebensraum verlieren. So entstehen lebensunfreundliche Gärten, in denen sich irgendwann nur noch der Rasenmäherroboter bewegt. Der einzige Vorteil des Gartenzaun-Wettrüstens: So sieht man wenigstens die Häuser dahinter nicht mehr. (RONDO, Franziska Zoidl, 13.5.2024)