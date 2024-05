Tablets sind eine schwierige Gerätekategorie: Bei den Kundinnen und Kunden durchaus beliebt, gibt es üblicherweise wenig Grund, auf ein neueres Modell zu wechseln – sie funktionieren einfach gut genug. Das heißt: Die Behaltezeiten sind sehr lang, jedes Jahr ein neues Modell auf den Markt zu werfen ergibt irgendwann keinen Sinn mehr. Das scheint man mittlerweile auch bei Apple erkannt zu haben und hat das letzte Jahr einfach ausgelassen, die aktuellen iPads gehen also bereits auf das Jahr 2022 zurück. Nun hat das Warten aber bald ein Ende.

Neue iPads

Am Dienstag um 16 Uhr (MESZ) startet Apples "Let Loose"-Event, was es dort zu sehen geben wird, ist nicht mehr das ganz große Geheimnis: Apple will gleich mehrere seiner iPad-Modelle erneuern und auch gleich frisches Zubehör liefern, das ist in den vergangenen Wochen aus unterschiedlichen Quellen durchgesickert.

Wenn Apple etwas Neues zeigt, dann ist das Medieninteresse groß, im Bild die Präsentation der Vision Pro. APA/AFP/JOSH EDELSON

Das größte Update steht dabei für das iPad Pro an: Hier soll es neue Ausführungen mit Bildschirmgrößen im Bereich von rund 11 sowie 13 Zoll geben. Vor allem aber: Zum ersten Mal soll dabei ein OLED-Display zum Einsatz kommen. Das verspricht vor allem bessere Kontraste und eine generell gesteigerte Darstellungsqualität im Vergleich zu früheren Modellen. Zudem sollen die neuen Modelle noch ein Stück dünner als ihre Vorgänger werden.

Kommt der M4?

Äußerst interessant auch, was erst vor wenigen Tagen zu hören war, soll doch am neuen iPad Pro auch eine neue Chipgeneration von Apple ihr Debüt geben – der M4. Was dieser zu leisten vermag, dürfte insofern eine der spannendsten Fragen des Events werden. So soll er etwa der erste Chip sein, der im neuen 2-nm-Prozess von TSMC gefertigt ist, was weitere Effizienzsteigerungen verspricht.

Dass der M4 schon jetzt kommt, wäre insofern überraschend, als er erst für die Vorstellung der nächsten iPhone-Generation im Herbst erwartet wurde. Allerdings gibt es dafür eine durchaus plausible Erklärung: Der M4 soll sich vor allem durch deutlich gestärkte KI-Fähigkeiten auszeichnen, und diese wollte man wohl auch in den neuen iPad Pros unterbringen. Zudem hätte man damit gleich die passende Plattform, um die für die World Wide Developers Conference (WWDC) Mitte Juni erwarteten neuen KI-Fähigkeiten von Apples Betriebssystemen vorzuzeigen.

Die Event-Einladung macht kein großes Hehl daraus, worum es gehen wird. Apple

Air und Vermischtes

Nicht ganz so groß dürften die Neuerungen beim iPad Air werden. Zwar ist ein zweites Modell mit 12,9-Zoll-Display geplant, ansonsten klingen die aktuellen Gerüchte aber nach der gewohnten Produktpflege. Es wird also wohl einen aktuelleren Chip geben, Gerüchte über einen Wechsel auf ein Mini-LED-Display dürften sich aktuellen Informationen zufolge hingegen nicht bewahrheiten.

Bleiben noch diverse neue Accessoires rund um das iPad, und da vor allem ein neuer Apple Pencil. Dieser soll erstmals eine Quetschgeste bieten, dazu passend soll der Pencil haptisches Feedback liefern – also einen Vibrationsmotor verbaut haben. Inwieweit das mit älteren iPads kompatibel sein wird, muss sich erst zeigen. Darüber hinaus wird ein neues Magic Keyboard mit Alugehäuse erwartet.

Worauf es hingegen weiter zu warten gilt, sind neue Ausgaben des normalen iPad sowie des iPad Mini. Diese sollen laut aktuellen Informationen von Apple-Auskenner Mark Gurman erst Ende des Jahres folgen.

Bald geht's los

Wer überprüfen will, ob die Gerüchte gestimmt haben und ob Apple noch die eine oder andere Überraschung parat hat: Der Event wird als Livestream abgehalten, Start ist wie gesagt um 16 Uhr MESZ. DER STANDARD wird zeitnah berichten. (apo, 6.5.2024)