Als der Industriemagnat Isidore Schlesinger, genannt "Little Man", 1927 in Johannesburg die erste Ampel installierte, dauerte es nicht lange, bis ein irrlichternder Autofahrer die Anlage umfuhr. Der "robotic traffic controller", wie die Ampel genannt wurde, war eine Jahrmarktattraktion, die die Menschen magisch anzog. Regelten vorher Polizisten per Hand den Verkehr, gab es nun eine Maschine, die das automatisch machte.

Bis heute werden Ampeln im südafrikanischen Englisch "robots" genannt – die Behörden führen diesen Begriff sogar offiziell. Fußgänger, die nach dem Weg fragen, biegen nicht an der nächsten Ampel ab, sondern am "nächsten Roboter". Für Europäer mag das kurios wirken, weil eine "Lichtzeichenanlage" bzw. "Lichtsignalanlage", wie Ampeln im Amtsdeutsch bezeichnet werden, ja nichts Roboterhaftes an sich hat – da springt ja bloß ein Lämpchen von Grün auf Rot oder umgekehrt. Doch so wie die Briten in Bodenwellen "schlafende Polizisten" sehen, erblicken Südafrikaner in Ampeln roboterisierte Verkehrspolizisten. In Kongos Hauptstadt Kinshasa wurde vor einigen Jahren sogar einmal ein knapp drei Meter hoher humanoider Roboter postiert, der, mit Videokameras ausgestattet, den Verkehr regelte.

Putzen und Trauerreden halten

Noch sind Roboter eine Ausnahme im Stadtbild, doch sie werden immer mehr. In New York patrouillieren Polizeiroboter und putzen Roboter die Fensterscheiben von Hochhäusern, in Helsinki fegen Kehrroboter die Straßen, und in Japan halten Roboter Trauerreden bei Beerdigungen. Im Zuge des demografischen Wandels und des dadurch verstärkten Fachkräftemangels wird die Nachfrage nach Robotern immer größer. Wenn es künftig kaum noch Taxifahrer und Kuriere gibt, braucht es Maschinen, die diese Tätigkeit übernehmen.

Roboter werden überall sein: auf Straßen, in Schulen und in Pflegeeinrichtungen. In der Stadt von morgen werden Roboter öffentliche Parks pflegen, Stadtführungen machen und Gebäude reparieren. Sony hat bereits ein Patent auf Noise-cancelling-Drohnen angemeldet, die als eine Art schallschluckender fliegender Teppich über der Stadt schweben und den Lärm dämpfen. Je mehr Roboter Einzug in den Stadtraum halten, desto drängender wird die Frage nach ihrer Integration in das Verkehrsnetz. Die Frage ist: Wie baut man Städte für Roboter?

In New York patrouillieren versuchsweise Roboter mit menschlichen Kollegen. AFP/TIMOTHY A. CLARY

Städte machen Platz für Roboter

Es ist ja niemandem gedient, Roboter auszuschicken, die dann Bürgersteige blockieren und im Weg herumstehen. In San Francisco gab es vor einigen Jahren Proteste von Bürgern, die sich von Lieferrobotern aus dem öffentlichen Raum verdrängt fühlten. Für Senioren und Gehbehinderte wurde der Gang zum Arzt oder zum Supermarkt zum Spießrutenlauf, weil die kinderwagengroßen Fahrzeuge wie aufgeregte Kinder über den Bürgersteig düsten. Gehwege seien "keine Spielplätze für die neuen ferngesteuerten Spielzeuge der Cleveren, um Geld zu verdienen und Jobs zu eliminieren", kritisierte die Bürgerrechtlerin Lorraine Petty.

San Francisco war im vergangenen Jahr Schauplatz eines Schildbürgerstreichs, bei dem Aktivisten im Rahmen einer Protestwoche („Week of Cone“) Verkehrshütchen auf die Motorhauben selbstfahrender Autos legten, um die Sensoren in die Irre zu führen und den Verkehr lahmzulegen. Wem gehört die Stadt: dem Menschen? Oder der Maschine?

Konfliktherde im öffentlichen Raum

Neue Technologien führen immer zu Konflikten, doch der Verteilungskampf um den (knappen) öffentlichen Raum wird sich mit wachsender Zahl von Bewohnern und Robotern verstärken. In den Städten könnte es künftig ganz schön voll werden. Roboter brauchen Ladestationen und Abstellplätze, Drohnen Landeplätze ("vertiports"). Stadtplaner diskutieren seit einiger Zeit über eigene Spuren ("robot lanes"), die ähnlich wie Radwege für Roboter reserviert sind, damit sich Mensch und Maschine nicht in die Quere kommen.

Die Robotikforscherinnen Julie Shah und Laura Major argumentieren in ihrem Buch What to Expect When You’re Expecting Robots (2020), dass sich Städte an Roboter anpassen müssten. Die Umgebung werde gebaut, um menschliche Handlungen zu organisieren: Man pinselt Zebrastreifen auf Straßen und hängt "Exit only"-Schilder an Türen, damit Menschen nicht hineingehen. Roboter verstehen diese Zeichen jedoch nicht – sie operieren in kontrollierten Umgebungen von Fabriken, abgeschirmt von Menschen: in "Käfigen".

Ein autonomer Roboter von Uber Eats navigiert durch Tokios Straßen – und zieht neugierige Blicke auf sich. AFP/RICHARD A. BROOKS

Städte für menschliche und maschinelle Bewohner

Wenn der Mensch aber mit Maschinen interagiert, muss der öffentliche Raum anders geplant und gedacht werden. Das bedeutet auch: lesbarer für Roboter. Neben eigenen Fahrspuren schlagen Shah und Major unter anderem "Roboter-Zebrastreifen" an stark befahrenen Straßen vor, sodass Roboter sicher zu Lieferanteneingängen navigieren können. Roboter könnten dereinst wie Flugzeuge im Luftraum mit Transpondern untereinander kommunizieren. Und damit die Bots nicht unerlaubt private Grundstücke betreten, könnten Grundstücksbesitzer elektronische Zäune, sogenannte "geofences", errichten. Eine Art Stoppschild für Maschinen. Die Stadt, schreiben Shah und Major, werde zum "Cyborg", der Roboter lotst.

Pläne dafür gibt es bereits. So will die südkoreanische Hauptstadt Seoul zur "roboterfreundlichen Stadt" werden: Die Stadtregierung will bis 2026 umgerechnet 160 Millionen Dollar in Robotik investieren. Dazu gehören neben "Storytelling-Robotern" in Kitas unter anderem ein Roboterthemenpark sowie "smarte Roboterzonen". Die Regierung will zudem 10.000 smarte Gebäude errichten, die unter anderem eigene Rangierflächen für Roboter und autonome Fahrzeuge haben. Südkorea hat eine der niedrigsten Geburtenraten der Welt, aber dafür eine der höchsten Roboterdichten: Auf 10.000 Arbeiter kommen 1000 Roboter.

Toyotas Roboterstadt

Auch in Japan denkt man Städte von der Robotik her. So baut Toyota am Fuße des Mount Fuji auf einem stillgelegten Werksgelände eine Modellstadt ("Woven City"). Der Entwurf des dänischen Architekten Bjarke Ingels, der 2020 auf der Elektronikmesse CES in Las Vegas präsentiert wurde, sieht eine Raumaufteilung in drei Mobilitätszonen vor, die zu einem "organischen Gittermuster" verwachsen sollen: Schnellstraßen für autonome Fahrzeuge, verkehrsberuhigte Zonen für langsamere Vehikel sowie Fußgängerzonen.

Woven City Concept Video

“For others” This core philosophy has remained unchanged since Toyota’s founding, and is the starting point for Toyota's transformation into a mobility company. What we are doing is not just "urban development”. Then, what is Woven City and why are we buildin Woven City

Die Planstadt, in der zunächst 2000 Menschen leben sollen, soll vollständig nachhaltig und vernetzt sein: Emissionsfreie Fahrzeuge, deren Daten von einer KI ausgewertet werden, kommunizieren mit Gebäuden und Haushaltsrobotern; Solarmodule, die auf den Dächern von Holzhäusern installiert sind, versorgen die Stadt mit grünem Strom; Sensoren überwachen den Gesundheitszustand der Bewohner. "Ein lebendiges menschenzentriertes Labor für eine klimaneutrale und nachhaltige Zukunft", verspricht Toyota.

Dass ein Autobauer auch lebenswerte Städte baut, in denen Mensch und Roboter in friedlicher Koexistenz leben, darf jedoch bezweifelt werden. Die Ankündigungen von Toyota deuten nicht auf eine Abkehr von der autogerechten Stadt hin, im Gegenteil: Das Auto spielt in den Plänen der "Woven City" eine wichtige Rolle. Städte werden immer noch für Autos gebaut. Aber das werden ja in Zukunft auch Roboter sein. (Adrian Lobe, 18.5.2024)