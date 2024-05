Der Mann aus Bristol feierte in seinem 110. Grand Prix den ersten Sieg in der Formel 1. Auch der nötige Background war ihm in die Wiege gelegt

Lando Norris ist der erste Premierensieger seit November 2022, als sein britischer Landsmann George Russell in Brasilien gewann. IMAGO/Peter Casey

Gratulanten kann man sich in Miami nicht aussuchen. Insofern ist der 24-jährige Brite Lando Norris von Schuld freizusprechen. Donald Trump war vermutlich ungefragt in der Box von McLaren erschienen. Um sich selbst und dem Sieger, also Norris, zu huldigen. Der hatte eben sein erstes Formel-1-Rennen gewonnen. Im 110. Versuch.

Über das Treffen mit Trump sagte er später: "Er hat gescherzt, gemeint, er ist mein Glücksbringer. Ein cooler Moment. Donald ist jemand, vor dem man in vieler Hinsicht großen Respekt haben muss." Rennstall McLaren relativierte später: "Wir sind eine unpolitische Organisation, aber wir erkennen das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten an." Das tun auch Red Bull, Ferrari, Mercedes und die österreichische Fußballnationalmannschaft.

Aus reichem Haus

Norris wird es verarbeiten, nicht einmal Trump kann ihn stoppen. Wobei es Parallelen gibt. Beide besitzen einen Führerschein. Beide sind stinkreich. Papa Adam Norris ist ein britischer Investmentunternehmer, sein Vermögen wird auf 200 Millionen Pfund geschätzt. Zuletzt lancierte er E-Roller. Mama Cisca ist eine gebürtige Belgierin.

Doppelstaatsbürger Lando wurde am 13. November 1999 in Bristol geboren, er hatte zu diesem Zeitpunkt bereits einen Bruder, zwei Schwestern sollten folgen. Künftige Formel-1-Piloten sind nie Söhne von Paketzustellern und Altenpflegerinnen. Lando entwickelte früh eine Begeisterung für den Motorsport, die Schule war ihm völlig wurscht, von einem Abschluss war er so weit weg wie Trump von einer feschen Frisur.

Vorbild auf zwei Rädern

Als Achtjähriger fuhr er die ersten Kart-Rennen, Vorbild war der Italiener Valentino Rossi, eine Legende des Motorradsports. Norris, dessen Wachstum bei 1,69 Metern geendet hat, entschied sich trotzdem für vier Räder.

Sein Talent ist selbst sehbehinderten Laien aufgefallen. 2014 wurde er Kart-Weltmeister, es folgten Titel in der Formel-4-Meisterschaft, der Toyota Racing Series, der Formel Renault. 2019 verpflichtete ihn McLaren für die Königklasse. Norris zog nach Woking in der Nähe des Hauptquartiers. Er soll dort Nächte verbracht haben, ist ein Tüftler vor dem Mechaniker. Mittlerweile ist er nach Monaco übersiedelt. Am 5. Mai 2024 hat sich Lando Norris in Miami einen Traum erfüllt. Am 19. Mai will er in Imola nachlegen. Donald Trump kommt nicht. (Chistian Hackl, 6.5.2024)