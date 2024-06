Insgesamt 39 Studierende aus Medizin, Pharmazie, Molekularbiologie, Chemie, Wirtschaftswissenschaften und Informatik haben heuer am "Naturtalente"-Programm von Uniport teilgenommen. Roche/Thomas Meyer

Auf die passende Stelle warten oder sich initiativ bewerben? Wie hebe ich mich von anderen Bewerbern und Kandidatinnen ab, und wie viel Gehalt darf ich verlangen? Diese und weitere Fragen stellen sich wohl viele, die vor dem Eintritt in die Berufswelt stehen. Auch angehende Studienabsolventinnen und -absolventen sind dabei keine Ausnahme.

Wie der Übergang von der Hochschule in den Job gelingen kann, möchte auch heuer wieder das "Naturtalente"-Programm von Uniport aufzeigen. Das Karriereservice der Universität Wien bringt dafür seit 2015 Studierende aus unterschiedlichen Fachbereichen mit Unternehmen zusammen. In diesem Jahr konnten sogenannte High Potentials aus Medizin, Pharmazie, Molekularbiologie, Chemie, Bioinformatik und Wirtschaft teilnehmen.

Insgesamt 39 Master- und PhD-Studierende wurden dafür von den jeweiligen Fakultäten nominiert. Das Programm besteht aus einem zweitägigen Kompetenztraining mit einem externen Jobcoach und halbtägigen Besuchen der Unternehmen vor Ort. Als Partnerfirma hat dieses Jahr neben den Pharmaunternehmen Astra Zeneca, Bristol-Myers Squibb, GSK, Janssen / Johnson & Johnson und Roche Austria auch die Unternehmensberatung Boston Consulting Group ihre Türen für die begehrten Nachwuchstalente geöffnet. DER STANDARD hat die Studierenden zu zwei Terminen als Medienpartner begleitet.

Breites Angebot

Die Pharmakonzerne Johnson & Johnson und Roche Austria haben nach einer kurzen Vorstellung unterschiedliche Stationen für die Studierenden organisiert. Neben Einblicken in die verschiedenen Berufsfelder im Unternehmen waren auch in beiden Firmen Fragerunden mit Personalverantwortlichen eingeplant. Bei Roche Austria gab es zusätzlich zu einem CV-Check sogar die Möglichkeit, professionelle Bewerbungsfotos aufzunehmen. Schnell wird deutlich: Die Firmen wollen den begehrten Nachwuchs von sich überzeugen und machen daraus auch kein Geheimnis. Es werden Visitenkarten verteilt, und mehrmals wird betont, man freue sich über eine Vernetzung auf dem Karrierenetzwerk Linkedin.

Und wie kommt das bei den Studierenden an? Vor allem der persönliche Zugang scheint das Eis schnell zu brechen. Sitzen sich zwei Molekularbiologinnen gegenüber, finden sich eben schnell Anknüpfungspunkte. Besonders überrascht sind viele über die beruflichen Möglichkeiten, die ihnen durch die Ausbildung in der Privatwirtschaft offenstehen. Nicht für alle wäre ein Job in einem Unternehmen nur die zweite Wahl, heißt es. Schließlich kenne man die oftmals schlechten Arbeitsbedingungen in der wissenschaftlichen Forschung.

Wunsch nach Sicherheit

Eine Hürde scheinen nach wie vor Themen rund um Bewerbung und Gehaltsverhandlung zu sein. Das zeigt sich nicht nur in den Fragerunden mit den Personalverantwortlichen, sondern das belegen auch Daten des neuen "Jungakademiker-Monitors", veröffentlicht vom Linzer Start-up Fips.at. Dafür wurden im Jänner rund 500 Personen zwischen 22 und 34 Jahren befragt, die bereits ein Studium abgeschlossen haben oder in den nächsten zwölf Monaten abschließen werden.

Als größte Herausforderung sehen die Befragten demnach die Gehaltsverhandlung im Bewerbungsgespräch – knapp zwei Drittel stimmten sehr oder eher zu (siehe Infografik) – gefolgt von der richtigen Reaktion auf unangenehme Fragen und der Einschätzung der Erwartungen, die ein potenzieller Arbeitgeber an sie stellt. Besonders abschreckend wirken die teils langwierigen Bewerbungsprozesse auf den begehrten Nachwuchs. Das betonen einige Studierende im Gespräch.

Positiv sehen sie hingegen die Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb eines großen Konzerns. Zudem bestätigt sich, was Umfragen unter jungen Menschen schon vielfach ergeben haben: Am meisten schätzen sie die Sicherheit, die eine Karriere außerhalb der Uni bietet. (Anika Dang, 6.6.2024)