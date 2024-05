Rund ein Jahrzehnt ist es her, da hat Google mit Google Fit seine eigene Fitnessplattform vorgestellt. Das Unternehmen wollte damit so etwas wie die Zentrale für Fitnessdaten aller Art werden. Ein ambitioniertes Ziel, das allerdings auf begrenzte Begeisterung bei den umworbenen Apps stieß. Viele wollten schlicht die Daten nicht mit Google teilen, und so wurde die ursprüngliche Vision nie vollständig umgesetzt, die Sammlung von Fitnessdaten unter Android blieb Bruchwerk.

Aus und vorbei

Nun naht das Ende: Wie Google in einem Blogeintrag festhält, sollen jene Schnittstellen, über die Apps auf Google Fit zugreifen können, mit dem 30. Juni 2025 abgedreht werden. Als erster Schritt in diese Richtung werden ab sofort keine neuen Apps mehr angenommen, es ist also nicht mehr möglich, die Fit-Schnitstellen neu in ein eigenes Programm zu integrieren.

So hat Google Fit bei seiner Vorstellung im Jahr 2014 ausgesehen. Google

Für betroffene Apps heißt das, dass sie sich auf die neue Situation einstellen müssen. Und das heißt in diesem Fall vor allem: ihre Programme anpassen. Denn natürlich hat Google bereits einen Nachfolger parat, und zwar einen, der tatsächlich in vielerlei Hinsicht besser ist – vor allem, was die Privatsphäre anbelangt.

Während Google-Fit-Daten über die Cloud abgewickelt wurden, werden beim Android-weiten Health Connect die Informationen zunächst ausschließlich lokal gespeichert. Die Nutzerinnen und Nutzer können dann selbst bestimmen, welche App auf welche Daten Zugriff bekommt.

Wechsel

Der Wandel hat sich schon eine ganze Zeit lang abgezeichnet. Health Connect wurde bereits vor einigen Jahren vorgestellt, seit dem im Vorjahr veröffentlichten Android 14 ist es sogar ein fixer Bestandteil des Betriebssystems. Für jene, die von der Einstellung der Fit-Schnittstellen betroffen sind, bietet Google eine Anleitung zur Anpassung auf Health Connect. Die neuen Schnittstellen decken allerdings nicht alles ab, die bisher genutzten Trainingsziele sind dort etwa nicht vorhanden, das überlässt man künftig den einzelnen Apps.

Abzuwarten bleibt, was das für die Google-Fit-App bedeutet, die sich bisher weiter problemlos nutzen lässt, sie ist sogar zu Health Connect kompatibel. Angesichts dessen, dass einerseits die alten Schnittstellen deaktiviert werden und andererseits Google zunehmend die Fitbit-App forciert, ist das Aus hier wohl auch nur eine Frage der Zeit. (apo, 6.5.2024)