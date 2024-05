Ein Wald ist viel mehr als nur eine Ware und praktische CO2-Senke, mahnen Forschende. imago images/Andreas Vitting

Wälder zu pflanzen wird als Rezept gegen den Klimawandel propagiert. Das klingt vernünftig, denn Bäume wandeln Kohlendioxid in Sauerstoff um und speichern den Kohlenstoff. Viele Unternehmen werben sogar für ihre Produkte oder Services damit, als Kompensation für deren Treibhausgas-Emissionen Baumpflanzungen zu unterstützen.

Sogar für den Kauf von Autoreifen werde mit diesem Versprechen geworben, nennt Daniela Kleinschmit, Professorin für Forst- und Umweltpolitik an der Universität Freiburg, das für sie absurdeste Beispiel. Man sollte die Leistungen eines Waldes aber nicht auf seine Funktion als Kohlenstoffsenke reduzieren, mahnt sie. Die Bedeutung von Wäldern als komplexe Ökosysteme, für die Ernährung, die Gesundheit und als Lebensgrundlage sei genauso bedeutend.

Zu diesem Ergebnis kommt der neue IUFRO-Forschungsbericht zur globalen Bewertung der Waldbewirtschaftung, dessen Hauptautorin Daniela Kleinschmit ist. Die International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) mit Sitz in Wien hat bereits im Jahr 2010 die internationale Waldpolitik als Metastudie zahlreicher Forschungsarbeiten analysiert. Der aktuelle Bericht betrachtet die Entwicklung der vergangenen 14 Jahre und wurde bei der 19. Sitzung des Waldforums der Vereinten Nationen, die vergangene Woche in New York stattfand, präsentiert.

"Schon im ersten Bericht wurde festgestellt, dass die internationale Waldpolitik wahnsinnig komplex ist", sagt Daniela Kleinschmit. Denn die Waldbewirtschaftung wird auf vielen Ebenen reguliert – von privaten Unternehmen über Kommunen, Länder, Provinzen und Staaten bis zur Ebene internationaler Organisationen und von vielen verschiedenen Sektoren. Seit 2010 habe eine wachsende Zahl von Akteuren, Institutionen, Prozessen und Vereinbarungen auf allen Ebenen das System noch komplexer gemacht, heißt es im aktuellen Bericht.

Der Wald ist mehr und mehr in den Fokus verschiedener Bemühungen gerückt. Sie adressieren die nachhaltige Waldbewirtschaftung, die Klimawandelabschwächung und -anpassung, Maßnahmen gegen illegale Abholzung und vieles mehr. In den vergangenen 14 Jahren habe es immer ehrgeizigere Zusagen und eine Fülle neuer Initiativen – wie die "Bonn Challenge" zur Renaturierung degradierter Landschaften oder die "New York Declaration on Forests" – sowie eine Vielzahl von Finanzierungsansätzen gegeben.

Manche Abkommen würden sich überlappen oder gar widersprechen, kritisiert die Forstpolitik-Forscherin. Informationen über die Fortschritte und die Wirksamkeit derartiger Maßnahmen sind gleichzeitig Mangelware. Ein Problem sei auch, so Daniela Kleinschmit, dass die Wirksamkeit zumeist nur an einer einfachen Zahl gemessen werde, nämlich jener des Waldbestands.

Laut den Daten der FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, ist die Entwaldungsrate weltweit von etwa 13 Millionen Hektar pro Jahr im Jahr 2010 auf etwa zehn Millionen Hektar im Jahr 2020 zurückgegangen.

Doch um welche Wälder welcher Qualität handelt es sich? Welche ökologischen, wirtschaftlichen oder sozialen Auswirkungen hatten die Maßnahmen zur Verlangsamung der Entwaldung in diesen zehn Jahren? Wenn es heißt, dass degradierte Flächen wie etwa zur CO2-Kompensation aufgeforstet werden, werde meist nicht dazugesagt, was da vorher war oder wer die Fläche genutzt hat, sagt Kleinschmit. "Vielleicht hat da jemand sein Vieh grasen lassen, das seine Lebensgrundlage war."

Die wissenschaftliche Literatur zur Waldpolitik befasse sich seit 2010 vermehrt mit solchen sozialen Fragen, mit Verteilungsgerechtigkeit, Ausgrenzung und Machtasymmetrien zwischen verschiedenen Regionen, zum Beispiel der Nord- und Südhalbkugel, und verschiedenen Akteuren. So steht etwa ein mächtiger, privater Sektor oft der lokalen und indigenen Bevölkerung gegenüber, die sich nur schwer wehren kann.

Ein weiteres Problem der Regelungen für die Waldbewirtschaftung laut IUFRO-Studie ist der Fokus auf marktbasierte Ansätze für die Waldnutzung. Dazu zählen etwa der sogenannte CO2-Handel und Lieferketten sowie kurzfristige Gewinne. "Wir können nicht alles in Wert setzen", erklärt Daniela Kleinschmit, denn wer wolle beurteilen, ob beispielsweise ein Tiger mehr wert sei als eine Ameise? Auch die spirituelle oder kulturelle Bedeutung eines Waldes dürfe nicht vergessen werden: "Wir kennen ja längst alle Waldfunktionen und müssen sie berücksichtigen."

Staatliche Regulierung und Initiativen, die von lokalen, von Wäldern abhängigen Gemeinschaften getragen seien, seien wichtige Alternativen für eine gerechte Waldbewirtschaftung. Kleinschmit verweist dabei auf Elinor Ostrom, der für ihre Erforschung der Regulierung von Gemeingütern ("Commons") 2009 als erster Frau der Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften zuerkannt worden war.

Den nun publizierten Bericht will die IUFRO als Anstoß für eine breitere Diskussion verstanden wissen, unter Einbindung aller Interessensgruppen. Erst vor wenigen Wochen hatte die Organisation einen Bericht publiziert, der unter anderem die enorme Abhängigkeit Mitteleuropas von der Fichte thematisierte, die klimawandelbedingt in unseren Breitengraden aber enorm unter Druck kommt. (Sonja Bettel, 11.5.2024)