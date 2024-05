Außerdem eine Reportage über billige Arbeitskräfte aus Bulgarien, Martin Scorseses "Gangs of New York" und "Planet der Affen: Prevolution"

19.40 REPORTAGE

Re: Billige Arbeitskräfte aus Bulgarien Stolipinowo in Plowdiw, Bulgarien, gilt als eines der größten Armutsviertel Europas. Viele ziehen deshalb ins deutsche Ruhrgebiet, wo mehr als 40.000 Bulgaren leben und oft als Schwarz- oder Leiharbeiter für wenig Lohn arbeiten. Ihre Community will diese Zustände nicht länger hinnehmen. Bis 20.15, Arte

In "Die Macht der Musik – 200 Jahre Beethovens Neunte" (Arte, 20.15 Uhr) erklärt Joana Mallwitz am Klavier den Aufbau des letzten Satzes. © Accentus Music

20.15 DOKU & KONZERT

Beethovens Neunte Der Dokumentarfilm Die Macht der Musik – 200 Jahre Beethovens Neunte führt mit Expertinnen und Experten durch zwei Jahrhunderte faszinierender Musikgeschichte, bevor das Live-Event Ludwig van Beethoven: Symphonie Nr. 9 die vier Sätze des Werks ab 21.35 aus Leipzig, Paris, Mailand und Wien präsentiert. Bis 23.05, Arte

20.15 SCIENCE-FICTION

Planet der Affen: Prevolution (Rise of the Planet of the Apes, USA/GB/CDN 2011, Rupert Wyatt) Haben die Menschen ihren Untergang verdient? 2011 lieferte Rupert Wyatt ein kluges Prequel zu der früheren Planet der Affen-Reihe und zeigte mittels brillant eingesetzten Motion-Capture-Verfahrens, wie die Primaten die Macht auf Erden übernahmen. Bis 22.00, Nitro

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind Kickls U-Ausschuss-Absage, die Tricks der Reichen und offene Märkte im EU-Wahlkampf. Bis 22.00, ORF 2

21.00 LIVE

Eurovision Song Contest 2024 Das erste Semfinale des diesjährigen Song-Contest-Spektakels live aus Malmö. Bis 23.25, ORF 1

22.35 SCIENCE-FICTION

Total Recall (USA 1990, Paul Verhoeven) Arnold Schwarzenegger träumt im Jahr 2084 als Bauarbeiter von einem anderen Leben auf dem Mars und lässt sich zur virtuellen Wunscherfüllung die entsprechenden Erinnerungen einpflanzen. Danach ist nichts mehr wie vorher. Meisterregisseur Paul Verhoeven (Basic Instinct) übersetzte eine Kurzgeschichte von Philip K. Dick in einen ideenreichen, vielschichtigen Science-Fiction-Thriller. Bis 1.10, ATV

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Was Mädchen wert sind – Eine Mutter im Iran Sollte das vierte Kind nach drei Mädchen nicht ein Sohn sein, will sich der Mann von Mina eine neue Frau suchen. Auf die Reportage über den gesellschaftlichen Druck im Iran folgt um 23.20 die Dokumentation Imads Kindheit über einen Fünfjährigen, der geprägt ist von seiner Gefangenschaft, in der er durch Kämpfer der Terrororganisation IS indoktriniert wurde. Bis 0.10, ORF 2

23.05 HISTORIENDRAMA

Gangs of New York (USA 2020, Martin Scorsese) Die alteingesessenen Natives und die irischen Einwanderer Dead Rabbits liefern sich im Elendsviertel Five Points der New Yorker Lower Eastside einen brutalen Kampf um die Vorherrschaft. Grandios inszeniert von Martin Scorsese, Daniel Day-Lewis lehrt als "Bill the Butcher" das Fürchten. Bis 1.45, Arte