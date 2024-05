Tim Merlier hat den Tagessieg AFP/LUCA BETTINI

Fossano - Tim Merlier hat am Montag im Massensprint die dritte Etappe des Giro d'Italia gewonnen. Der Belgier aus dem Team Soudal Quick-Step siegte nach 166 km von Novara nach Fossano im Piemont knapp vor dem Italiener Jonathan Milan und Biniam Girmay aus Eritrea. Der Slowene Tadej Pogacar (Team UAE), der am Sonntag das Rosa Trikot des Gesamtführenden übernommen hatte, griff auf den letzten Kilometern an, wurde aber vom Hauptfeld eingeholt. Er bleibt an der Spitze der Wertung.

Auf der großteils flachen Etappe waren beim diesjährigen Giro erstmals die Sprinter gefragt. Der von Helfer Felix Großschartner unterstützte Pogacar versuchte diese zu überraschen, er lancierte gemeinsam mit Geraint Thomas (Ineos) und Mikkel Honore (EF Education) knapp drei Kilometer vor dem Ziel eine Attacke. 300 Meter vor dem Finish wurden Pogacar und Thomas vom Feld mit allen Sprintstars jedoch gestellt. In der Gesamtwertung baute der Slowene seinen Vorsprung auf den Briten durch Bonifikationen auf nun 46 Sekunden noch einmal leicht aus.

Am Dienstag steht bei den 190 km zwischen Acqui Terme und Andora zunächst die Fahrt zum Colle del Melogno auf 1.032 Meter Höhe bevor. Allerdings ist der Aufstieg der dritten Kategorie gut machbar. Danach geht es fast nur noch bergab und flach in Richtung Ziellinie. Ein Schlussteil entspricht einer Passage des Klassikers Mailand-Sanremo. (APA; 6.5.2024)

Ergebnisse Giro d'Italia vom Montag:

3. Etappe, Novara - Fossano (166 km):

1. Tim Merlier (BEL) Soudal Quick-Step 3:54:35 Std.

2. Jonathan Milan (ITA) Lidl-Trek

3. Biniam Girmay (ERI) Intermarche-Wanty.

Weiter: 65. Felix Großschartner (AUT) UAE Team Emirates alle gl. Zeit - 125. Tobias Bayer (AUT) Alpecin +2:36 Min. - 141. Rainer Kepplinger (AUT) Bahrain +3:37 - 150. Patrick Gamper (AUT) Bora-hansgrohe gl. Zeit

Gesamtwertung:

1. Tadej Pogacar (SLO) UAE 11:03:02 Std.

2. Geraint Thomas (GBR) Ineos Grenadiers +46 Sek.

3. Daniel Martinez (COL) Bora +47.

Weiter: 65. Kepplinger +18:02 - 67. Großschartner +19:15 - 102. Gamper +31:10 - 128. Bayer +38:59