Der vom Zug erfassten Frau konnte nicht mehr geholfen werden. (Symbolfoto) Werner Kerschbaummayr / fotokers

Wien/Halbenrain – Eine junge Pkw-Lenkerin ist am Montag in der Südoststeiermark bei einem Zusammenstoß mit einem Zug getötet worden. Der Vorfall ereignete sich an einem unbeschrankten Bahnübergang in Halbenrain. Der Lokführer setzte noch ein Notsignal ab, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Zug kollidierte mit dem Fahrzeug, der Pkw wurde durch den Anprall weggeschleudert und prallte gegen einen Telefonmast. Der herbei gerufene Notarzt konnte der Frau nicht mehr helfen.

Der Lokführer und die Zuginsassen wurden nicht verletzt. Der durchgeführte Alkomattest beim Lokführer verlief negativ. (APA, 7.5.2024)