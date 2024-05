Am Freitag fand zu Ehren der Romni-Sängerin Ruža Nikolić-Lakatos eine Konzertveranstaltung an der Universität für Musik und darstellende Kunst statt. In Österreich wurde sie ab den 1990ern als Vertreterin der Lovara-Lieder öffentlich bekannt. Als Botschafterin ihres Volkes hat sie in Österreich maßgeblich zur Verbreitung der Musiktradition und zur Anerkennung der Roma/Romnja als Volksgruppe beigetragen. Sie hinterlässt ein umfangreiches Erbe, das in einer digitalen Ausstellung der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Initiiert wurde das Projekt von Ursula Hemetek, Leiterin des Music and Minorities Research Center (MMRC). Robert Newald war mit der Kamera dabei. (red, 7.5.2024)

Organisatorin Ursula Hemetek. Robert Newald

Die Enkelin von Ruža Nikolić-Lakatos, Shireen Nikolic, und die Tochter Manuela Nikolic. Robert Newald

Shireen Nikolic, Manuela Nikolic und der Sohn von Nikolić-Lakatos, Misha Nikolic. Robert Newald

Moša Šišic,Biki Šišić und Jasmina Šišic. Robert Newald

Melinda Stoika, Ferry Janoska & Friends. Robert Newald

Melinda Stoika. Robert Newald

Bandleader der ungarischen Romagruppe Kalyi Jag. Robert Newald

Kalyi Jag aus Ungarn. Robert Newald

Kalyi Jag aus Ungarn. Robert Newald

Kalyi Jag aus Ungarn. Robert Newald

Publikum im gut gefüllten Saal. In der Bildmitte Ursula Hemetek. Robert Newald

Das Schlusslied, die Romahymne Djelem Djelem, vorgetragen von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Robert Newald