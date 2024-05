Umstieg in die Welt der Elektromobilität.

Ich werde in den nächsten Wochen von Verbrenner auf Elektroauto umsteigen (Polestar 2). Ehrlich gesagt bin ich von den öffentlichen Lademöglichkeiten erschlagen. Alleine bei der EVN Ladesäule beim Spar ums Eck kann man zu >30 verschiedenen Tarifen laden, je nachdem welche Ladekarten man hat oder in welcher Energiegemeinschaft man Mitglied ist. Ich werde größtenteils zu Hause laden (PV), aber welche Ladekarten und Mitgliedschaften machen für unterwegs Sinn und wie wähle ich die aus? Try & Error kann ja auch nicht die Lösung sein.

Diese Frage wurde eingereicht von reidi.