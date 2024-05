Der Vorfall ereignete sich in der südwestlichen Provinz Yunnan. Die Behörden veröffentlichten noch keine Details zu dem Angriff

Eigentlich herrscht in China ein striktes Waffenverbot für Privatpersonen, Gewaltverbrechen mit vielen Toten sind daher vergleichsweise selten. Werner Kerschbaummayr / fotokers

Peking – Bei einem Angriff auf ein Krankenhaus in China sind Staatsmedien zufolge mehr als zehn Menschen getötet oder verletzt worden. Der Vorfall habe sich gegen 13.20 Uhr im Kreis Zhenxiong in der südwestlichen Provinz Yunnan ereignet, berichtete die Nachrichtenagentur Xinhua am Dienstag, ohne weitere Angaben zur Art des Angriffs zu machen. Die Behörden überprüften den Vorfall demnach.

Wie Xinhua berichtete, gab es bei dem Angriff mindestens zehn Opfer. Unklar war jedoch zunächst, wie viele Menschen verletzt wurden oder dabei zu Tode kamen. Auch zum mutmaßlichen Täter machte der Bericht zunächst keine Angaben.

Gewaltverbrechen mit vielen Opfern sind in China vergleichsweise selten. Der Besitz von Schusswaffen ist Privatpersonen strikt untersagt. In den vergangenen Jahren ist es jedoch gehäuft zu Messerangriffen gekommen. (APA, 7.5.2024)