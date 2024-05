Das Team aus Boston gewinnt in Florida 5:1. Im vergangenen Jahr waren die Bruins nach einer herausragenden Regular Season in der ersten Playoff-Runde gescheitert

Justin Brazeau zwingt die Scheibe an Goalie Sergei Bobrovskyvorbei. USA TODAY Sports via Reuters Con

Die Boston Bruins haben im Play-off-Viertelfinale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Der sechsmalige Stanley-Cup-Sieger setzte sich zum Auftakt der Best-of-seven-Serie bei Vorjahresfinalist Florida Panthers mit 5:1 durch und machte den ersten Schritt zur Revanche für das bittere Erstrunden-Aus in der vergangenen Saison.

Matthew Tkachuk brachte die Panthers in Führung (32.). Dann drehte Boston auf: Morgan Geekie (33.), Mason Lohrei (37.) und Brandon Carlo (40.) stellten die Weichen noch im zweiten Drittel auf Auswärtssieg. Justin Brazeau (48.) und Jake DeBrusk (57.) erhöhten für die Bruins, die in der vergangenen Spielzeit in der Hauptrunde mehrere Rekorde aufgestellt hatten, dann aber in der ersten Play-off-Runde an Florida gescheitert waren.

Jeremy Swayman im Bruins-Tor zeichnete sich zudem mit 38 Paraden aus. Die zweite Partie der Serie findet in der Nacht zu Donnerstag (deutsche Zeit) erneut in Florida statt. (sid, red, 7.5.2024)