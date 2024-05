Bei der Razzia in einer Druckerei am Dienstag wurden sieben Verdächtige festgenommen, darunter auch der mutmaßliche Anführer der Geldfälscher-Bande

Fast eine Million falscher 50-Euro-Scheine wurden von der italienischen Polizei beschlagnahmt (Symbolbild). Getty Images/iStockphoto

Neapel – In einer Druckerei in Neapel hat die italienische Polizei bei einer Razzia fast eine Million falscher 50-Euro-Scheine in täuschend echter Qualität beschlagnahmt. Die Gesamtsumme bezifferte die zuständige Staatsanwaltschaft in der süditalienischen Großstadt am Dienstag auf etwa 48 Millionen Euro. Zudem wurden sieben Verdächtige festgenommen, darunter der mutmaßliche Anführer der Geldfälscher-Bande.

Offset-Verfahren

Dabei handelt es sich offensichtlich um einen Ableger der sogenannten Napoli-Gruppe, gegen die bereits seit längerer Zeit ermittelt wird. Napoli ist der italienische Name von Neapel.

Nach Angaben der Ermittlungsbehörden wurden die Blüten in einer Druckerei in einem Industriegebiet sichergestellt. Gedruckt wurde das Falschgeld im Offset-Verfahren, was nach Angaben von Experten eine deutlich höhere Qualität ergibt als digitaler Druck. Die Razzia fand am Dienstag im Morgengrauen statt. Beteiligt waren auch Ermittler aus Rom. (APA, 7.5.2024)