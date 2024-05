Das Interesse der Anleger an Aktien ist zurück. In Künstlicher Intelligenz wird ein großes Wachstumspotenzial vor allem für Tech-Unternehmen gesehen

Die 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt sind noch wertvoller geworden. Ihre Marktkapitalisierung ist auf knapp 40 Billionen US-Dollar gestiegen und hat damit einen neuen Rekord erreicht. REUTERS/Andrew Kelly

Wien – Die Marktkapitalisierung ist jene Einheit, mit der der Wert von börsennotierten Unternehmen gemessen wird. Bei diesem Wert wurde nun ein neuer Rekord erreicht. Denn die Marktkapitalisierung der 100 wertvollsten Unternehmen der Welt betrug Ende April erstmals 39,9 Billionen Dollar, wie der Berater PwC errechnet hat. Das sich stabilisierende makroökonomische Umfeld und das zurückkehrende Interesse der Anleger an Aktien hätten den Rückgang aus dem Vorjahr ausgeglichen, heißt es im Bericht "Global Top 100". Dieser neue Höchststand bedeutet, dass sich die Top-100-Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren fast verdoppelt haben, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14 Prozent in diesem Zeitraum entspricht.

US-Unternehmen dominieren

Wie in den Vorjahren sind Unternehmen aus den USA auch heuer am häufigsten im Top-100-Ranking vertreten. Sie stellen allein acht der zehn weltweit wertvollsten Unternehmen, mit drei IT-Unternehmen auf den Spitzenplätzen. Unter den zehn Unternehmen mit den stärksten Zuwächsen im Vergleich zu 2023 stammen neun aus den USA. Neben den USA belegen Saudi-Arabien und China die ersten drei Plätze im Länderranking.

Der US-Anteil an der Gesamtmarktkapitalisierung ist von 67 Prozent im Vorjahr nun auf 72 Prozent gestiegen, was 28,8 Billionen US-Dollar entspricht. Mit großem Abstand folgen Europa (Anteil: zwölf Prozent; 4,8 Billionen US-Dollar), die übrigen Länder (Anteil: neun Prozent; 3,7 Billionen US-Dollar) sowie China einschließlich Hongkongs und Taiwans (Anteil: sieben Prozent; 2,7 Billionen US-Dollar). China mit Hongkong und Taiwan war die einzige Region im Ranking, die einen Rückgang (minus fünf Prozent) bei der Marktkapitalisierung der in den Top 100 gelisteten Unternehmen verzeichnete.

Große Hoffnung KI

Neben dem zurückkehrenden Interesse der Anleger gibt es laut PwC einen weiteren wesentlichen Aspekt, der für weiteres Wachstum spricht. Denn das Interesse der Investoren an Aktien und die Nachfrage an Aktienbewertungen habe auch stark aufgrund der raschen Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz zugenommen. "KI wird die Welt, wie wir sie kennen, verändern", sagt Rudolf Krickl, CEO von PwC Österreich. Laut dem Experten stehe ein Quantensprung für Unternehmen bevor und sie könnten dadurch erhebliche Wertsteigerungen erzielen.

Marktkapitalisierung der Top-100-Unternehmen. PwC

Bei der Betrachtung der Branchen fällt auf: Der Technologiesektor erreichte den größten absoluten Anstieg der Marktkapitalisierung, der im Verlauf des Jahres um 50 Prozent zunahm. Diese Entwicklung sei insbesondere auf das steigende Interesse an Künstlicher Intelligenz zurückzuführen. Nicht-Basis-Konsumgüter verzeichneten ein Plus von 35 Prozent. Der Technologiesektor dominiert damit weiterhin den Anteil der Global-Top-100-Unternehmen mit 22 Unternehmen. Der Finanzsektor und das Gesundheitswesen hingegen beinhalten jeweils 15 Unternehmen, gefolgt von Nicht-Basis-Konsumgütern und Kommunikationsdienstleistungen.

Die prächtigen sieben

Auf die sogenannten prächtigen sieben ("magnificent seven"; sieben besonders starke Aktien) entfielen zuletzt 54 Prozent des Wachstums. Doch nicht alle sieben Unternehmen, die in diese Kategorie fallen, haben auch eine prächtige Performance geliefert. Ein Divergieren sei laut PwC festzustellen gewesen. Die sogenannten Granolas – eine diversifizierte, zyklische Sammlung europäischer börsennotierter Aktien – haben die magnificent seven im vergangenen Jahr übertroffen. Die Mischung aus Gesundheitswesen, Konsumgütern und Technologie erwies sich in der Zeit der makroökonomischen Unsicherheit als widerstandsfähiger. (Bettina Pfluger, 7.5.2024)