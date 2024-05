Der US-Rapper Danny Brown gastiert am Mittwoch in der Wiener Simm City. Peter Beste

Schon im Kindergarten wusste Daniel Dewan Sewell, wohin ihn die Reise führen sollte. Er wollte Rapper werden, gab er schon als Knirps zu Protokoll, wenn er gefragt wurde, was er werden würde. Die Rahmenbedingungen stimmten insofern, als dass sein Vater in Detroit DJ war, Klein Daniel also beständig Musik hörte. Heute nennt er sich Danny Brown und ist tatsächlich Rapper. Also solcher tritt er heute in Wien in der Simm City auf. Doch der Weg von seiner Geburtsstadt nach Simmering war weit, mehr als einmal kam er von der Strecke ab.

Brown gibt an, ein sehr behütetes Kind gewesen zu sein. Seine Eltern waren stets in Sorge, er könnte, wie so viele, von der grassierenden Straßenkriminalität Detroits absorbiert werden. Das hat so lange funktioniert, bis es nicht mehr funktioniert hat – und Danny sich als Drogendealer versucht hat. "Nur bis sie mich das erste Mal schnappen", schwor er sich. Doch der Schwur brach wie ein Halm unterm Huf. Er wurde geschnappt, auf Bewährung verurteilt, erneut geschnappt und war dann so lange auf der Flucht, bis er gestellt wurde. Acht Monate staatlicher Gewahrsam später war er geläutert und wurde 2002 tatsächlich Rapper. Doch da gab es ein Problem.

Danny Brown - Dirty Laundry

xdannyxbrownxVEVO

Brown war angezogen wie ein Mopedrocker aus, nun ja, Simmering. Lederjacke, enge schwarze Jeans, Boots. Also gar nicht nach gängigem Hip-Hop-Stylebook. Das vermasselte ihm 2010 einen Vertrag bei 50 Cents Label G-Unit. Dort mochte man seinen Rap-Style, nicht aber seinen Dresscode. Doch Brown blieb sich treu und veröffentlichte stattdessen Mixtapes. Im Jahr 2011 erschien sein Album XXX, ein Werk, mit dem er erstmals für Aufsehen sorgte. Die drei X standen für 30, so alt war er damals.

Unüblicher Stil

Ein paar Jahre fast forward und er landete beim britischen Label Warp Records. Das ist die Heimstätte vieler elektronischer Acts und abseitiger Rapper wie Gonjasufi. Ein Typ wie Brown, mit seiner quengeligen Rap-Stimme und seinem eher unüblichen Stil, war da genau richtig.

Danny Brown - Y.B.P. (feat. Bruiser Wolf) (Official Video)

dannybrownbruhbruh

Sein Einstieg bei Warp war 2016 Atrocity Exhibition, mit uknowhatimsayin¿ veröffentlichte er drei Jahre später sein bislang bestes Album: Heavy Beats, erlesene Samples von obskuren 1970er-Progrock-Bands sowie prominente Mitspieler wie Q-Tip von A Tribe Called Quest, Flying Lotus oder der Bassist Thundercat wuchsen sich zu einem kleinen Meisterwerk aus.

40 plus

Im Vorjahr erschienen dann zwei Alben, mit Quaranta ist er nun auf Tour. Der Titel bezeichnet seinen 40. Geburtstag – mit einer zarten Unschärfe bezüglich der Mathematik. Es ist ein unsteteres Werk, das mit Titeln wie Tantor die Nerven des Publikums prüft.

Brown verhandelt darauf erneut das Älterwerden, seine überwundene Drogenabhängigkeit, sein Leben als Rapper, mit dem er in Europa und einem europäischen Label anders wahrgenommen wird als in den USA. Was Brown auszeichnet: Er wiederholt sich nicht. Die Haken, die er schlägt, mögen nicht immer nachvollziehbar sein, doch es bleibt spannend. Abzuwarten ist, wie er sich live präsentiert. Mittlerweile ist er weg von der Mopedrocker-Montur. Irgendwie schade. (Karl Fluch, 14.5.2024)