Nur jeder fünfte Wahlberechtigte kann sich für eine Cannabis-Legalisierung erwärmen – an der Spitze der für berechtigt gehaltenen Anliegen liegen Verbesserungen im Gesundheits- und Bildungssystem

Den Österreicherinnen und Österreichern wäre eine Verbesserung der Situation im Gesundheitsbereich besonders wichtig. Im Bild eine Krankenpflegerin am Bett eines Patienten. APA/HANS KLAUS TECHT

Linz – Dass die Verbesserung des Gesundheitssystems in Österreich ein berechtigtes politisches Anliegen ist, darauf können sich 82 Prozent der Wahlberechtigten verständigen. Und zwar weitgehend unabhängig von ihrer Parteineigung. Aus den vom Linzer Market-Institut im Auftrag des STANDARD erhobenen Daten lässt sich allenfalls ablesen, dass das Interesse an Verbesserungen im Gesundheitssystem mit dem Alter zunimmt.

Wie deutlich dieses Interesse ist, steht auf einem anderen Blatt. Nämlich auf dem, mit dem nachgefragt wurde. Market fragte jeweils jene, die eines der 32 Anliegen als berechtigt eingestuft hatten, ob sie auch bereit wären, dafür zu demonstrieren, Unterschriften zu sammeln oder sich sonst wie mit anderen zu vernetzen. Und da fällt die Zustimmung bei den meisten Themen viel lauer aus: Von jenen, die eben noch gesagt hatten, wie wichtig ihnen ein besseres Gesundheitssystem wäre, würden sich nur 35 Prozent auch dafür engagieren.

Nischenthemen mobilisieren

Die Liste der Themen, die von den Österreicherinnen und Österreichern als berechtigt angesehen werden, beginnt mit einem besseren Gesundheitssystem (82 Prozent), gefolgt von besserem Bildungssystem (78), Bekämpfung von Korruption (76), Bekämpfung hoher Preise und Inflation (75), Beibehaltung der Neutralität (72), Reduktion der Energiekosten (70). Immerhin noch zwei Drittel der Befragten sind gegen hohen Bodenverbrauch, für besser bezahlte Jobs und gegen Benachteiligung von Frauen. Von den genannten Themen haben aber nur zwei (Neutralität und Energiekosten) das Potenzial, wenigstens vier von zehn Personen, die das Anliegen berechtigt finden, auch zu einem politischen Engagement zu bewegen.

Market-Politikforscher David Pfarrhofer analysiert: "Besser bezahlte Jobs finden zwar viele Befragte gut, aber durchsetzen sollen das bitte andere. Nischenthemen mobilisieren dagegen stärker. Beispielsweise sagen uns nur 22 Prozent der Befragten, dass sie für einen Austritt aus der EU sind – aber von denen ist rund die Hälfte bereit, sich aktiv für das Thema zu engagieren. Ähnlich ist es bei jenem Drittel der Befragten, das gegen Werbung für Impfungen oder gar eine Impfpflicht ist: Auch diese Leute sind in sehr hohem Maße geneigt, sich für ihr Anliegen auch aktiv einzubringen." In beiden Bereichen sind es FPÖ-Anhängerinnen und -Anhänger, die mehr als die Hälfte derer ausmachen, die die Sache berechtigt finden – und diese Freiheitlichen sind es dann auch, die besonderes Engagement betonen.

Erwartungsgemäß ist die Zustimmung zu einzelnen Anliegen sehr unterschiedlich verteilt – nur wenige Fragen werden von Wählerinnen und Wählern aller Parteien in ähnlichem Maße positiv gesehen. Das gilt etwa für Tierschutz, den im Schnitt 59 Prozent stärken wollen; wobei von diesen gut ein Drittel auch politisch für Tierschutz aktiv werden möchte.

Viele Wünsche, wenig Engagement

In den meisten Parteianhängerschaften finden zwischen 60 und 80 Prozent Proteste gegen Rechtsextremismus berechtigt – unter deklarierten FPÖ-Wählern sind es nur 35 Prozent (und etwa gleich viele Freiheitliche nennen Proteste gegen Rechtsextremismus unberechtigt). Und jene Minderheit unter den Freiheitlichen zeigt kaum Bereitschaft, sich da groß zu engagieren.

Für eine Reduktion der Arbeitszeit können sich die Hälfte der Sozialdemokraten und ein gutes Drittel der Grün-Wähler erwärmen – während in anderen Parteiwählerschaften eine (relative) Mehrheit die Arbeitszeitverkürzung eher ablehnt. Besonders deutlich ist diese Ablehnung in der ÖVP-Wählerschaft.

46 Prozent halten es für einen berechtigten Wunsch, das Bundesheer zu stärken, nur 20 Prozent sind explizit dagegen, 21 Prozent ist das Thema egal. Unter Männern ist die Zustimmung deutlicher als bei Frauen, von denen viele keine Meinung dazu äußern. Die Zustimmung zur Nachrüstung steigt mit dem Alter der Befragten. Jüngere haben oft keine Meinung dazu oder sagen, es sei ihnen egal; dasselbe Muster zeigt sich bei Grün-Wählern. Mit absoluter Mehrheit stehen nur die Wählerschaften von ÖVP und FPÖ zu einer Stärkung des Bundesheers – aber dafür engagieren wollen sich dafür dennoch nur wenige.

Feminismus und Cannabis

Eine nähere Betrachtung ist auch die Einschätzung des Themas der Benachteiligung von Frauen wert: Sowohl die männlichen als auch die weiblichen Befragten sagen zu zwei Dritteln, dass Proteste gegen diese Benachteiligung berechtigt wären. Wählerinnen und Wähler von ÖVP und FPÖ schließen sich dieser Aussage in weit geringerem Ausmaß an – "wahrscheinlich deshalb, weil viele von ihnen eine solche Benachteiligung für gar nicht mehr gegeben ansehen", wie Pfarrhofer vermutet.

Nur eine Minderheit von 19 Prozent hält eine Legalisierung von Cannabis wie in Deutschland für gerechtfertigt, 47 Prozent sind explizit dagegen. Bei Wahlberechtigten unter 30 ist diese Ablehnung deutlich geringer als bei Menschen über 50, die fast doppelt so stark gegen eine Legalisierung sind. Pfarrhofer: "Entgegen häufig geäußerten Vorurteilen sind Grün-Wähler annähernd gleich stark gegen eine Hasch-Legalisierung wie der Bevölkerungsschnitt. Allenfalls kann man sagen, dass Cannabis von ÖVP-Wählern besonders abgelehnt wird und dass die wenigen Bierpartei-Wähler in unserer Stichprobe deutliche Sympathien für eine Legalisierung zeigen." Für einen Wahlkampf eigne sich das Thema auch deshalb kaum, weil jeder vierte Wahlberechtigte sagt, dass Cannabis-Legalisierung eigentlich egal wäre.

Recht auf kostenlose Abtreibung

Überraschend ist, dass es eine relative Mehrheit gibt, die ein Recht auf kostenlose Abtreibung für angemessen hält. Eine solche Mehrheit gibt es in allen Parteiwählerschaften, auch wenn diese unter Anhängern von ÖVP und FPÖ statistisch nicht abgesichert erscheint.

Proteste gegen Zuwanderung werden von 51 Prozent für berechtigt gehalten – besonders von älteren und weniger gebildeten Befragten sowie im ländlichen Raum. Für die Einschätzung der Zuwanderung ist die Parteipräferenz besonders relevant: 84 Prozent der Freiheitlichen, aber nur sechs Prozent der Grünen halten Proteste gegen Migration für berechtigt. 52 Prozent der Grünen und 40 Prozent der SPÖ-Wählerschaft, aber nur sieben Prozent der Freiheitlichen lehnen solche Proteste ab.

Ähnlich gespalten sind die Meinungen zum Klimawandel: Hier finden 48 Prozent die Protestbewegung dagegen berechtigt, in der FPÖ-Wählerschaft sind es nur 22 Prozent. (Conrad Seidl, 13.5.2024)