Mit Apple steigt einem Zeitungsbericht zufolge ein weiterer Technologiekonzern in die Produktion von Spezialprozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) ein. Die Chips für Rechenzentren mit tragen den Codenamen "ACDC" (Apple Chips in Data Center) und sollen sich besonders für große Sprachmodelle eignen, schrieb das "Wall Street Journal" (WSJ) am Dienstag unter Berufung auf Insider. Dafür arbeitet Apple angeblich mit dem taiwanesischen Chip-Hersteller TMSC zusammen.

Unabhängigkeit von Nvidia

Das Projekt "ACDC" laufe schon seit einigen Jahren, schrieb das "WSJ" weiter. Es sei aber unklar, ob und wann der neue Chip vorgestellt werde. Um die Abhängigkeit von Nvidia zu reduzieren, arbeiten zahlreiche Firmen an eigenen KI-Prozessoren. Neben klassischen Halbleiter-Herstellern wie AMD oder Intel gehören dazu auch die Facebook-Mutter Meta und der Online-Händler Amazon, dessen Tochter Amazon Web Services (AWS) der weltgrößte Cloud-Anbieter ist. Die Alphabet-Tochter Google hat sich hierfür mit dem Chip-Designer ARM zusammengetan. (APA, 7.5.2024)