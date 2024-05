19.40 REPORTAGE

Re: Krieger und Frauenversteher – Wann ist ein Mann ein Mann? Durchsetzungskraft, Härte und Stärke galten lange als typisch "männliche" Eigenschaften. Heute werden sie – auch von Männern – zunehmend kritisch hinterfragt und teilweise als "toxisch" bewertet. Bis 20.15, Arte

Haben einiges zu besprechen: Grégori Derangère als Frédéric Auger und Virginie Ledoyen als Camille in "Bon Voyage", Arte, 20.15 Uhr. © ARP/France 2 Cinéma/France 3 C

20.15 SATIRE

Bon Voyage (F 2003, Jean-Paul Rappeneau) Im Paris des Jahres 1940 soll der Schriftsteller Frédéric Auger (Grégori Derangère) für seine Jugendliebe Viviane Denvers (Isabelle Adjani), die mittlerweile ein Filmstar ist, eine Leiche verschwinden lassen – für Regisseur Jean-Paul Rappeneau (Die schönen Wilden) der Ausgangspunkt für eine raffinierte Mischung aus Abenteuer, Thriller, Drama und Komödie. Bis 22.05, Arte

20.15 LIVE

Fest der Freude 2024 – Das Festkonzert Das jährliche Freiluftkonzert der Wiener Symphoniker auf dem Heldenplatz, mit dem Österreich der Befreiung von den Nazis und der Millionen Verfolgten und Ermordeten gedenkt – heuer von Kammermusikensembles gestaltet. Bis 22.20, ORF 3

20.15 DOKUMENTATIONEN

Alter Hass, neuer Wahn Die Dokumentation Antisemitismus – Geschichte eines tödlichen Vorurteils beleuchtet die Ursachen und Folgen eines Wahns, der neue Formen in der Hasskultur des Internets gefunden hat. Danach nimmt Felix Moellers Film Jud Süß 2.0 – Von der NS-Filmpropaganda zum Online-Antisemitismus um 21.05 rechte Influencer, identitäre Youtuber und rechtsrechte Propagandisten unter die Lupe und decodiert antisemitische Stereotype in Zeiten der Covid-Krise. Bis 22.00, 3sat

20.15 ABENTEUER

King Kong (USA/NZ/D 2005, Peter Jackson) Eine Filmcrew samt einer unbekannten Schauspielerin (Naomi Watts) setzt sich unerlaubt auf Skull Island ab, wo eine riesige Überraschung auf sie wartet. Peter Jacksons (Herr der Ringe) gelungene Hommage an den Filmklassiker von 1933. Bis 23.40, Nitro

22.30 MAGAZIN

Fokus Europa: EU-Erweiterung Themen des Magazins, das ganz im Zeichen der EU-Wahl steht, sind der Streit um die geplante EU-Erweiterung und Beitrittskandidat Montenegro. Dazu im Studio ist EU-Kommissar Johannes Hahn. Außerdem geht es um den Problemfall Ungarn und Zypern. Bis 23.05, ORF 2

23.00 DRAMA

Aheds Knie (Ahed’s Knee, ISR/F/D 2021, Nadav Lapid) Als der israelische Regisseur Y seinen neuen Film in einem Dorf an der israelisch-jordanischen Grenze vorstellen will, wird er angehalten, ein offizielles Dokument zu unterschreiben, das die Themen seines Publikumsgesprächs einschränkt – ein Angelpunkt der wütenden Abrechnung des renommierten israelischen Regisseurs Nadav Lapid mit der Politik seines Landes. Bis 0.45, Arte