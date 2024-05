19.49 SONDERSENDUNG

Rede des Bundespräsidenten zum Europatag Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit seiner diesjährigen Rede zum Europatag. Bis 19.58, ORF 1 und ORF 2

20.00 DISKUSSION

Europawahl 2024 – Elefantenrunde Die Spitzenkandidaten Reinhold Lopatka (ÖVP), Andreas Schieder (SPÖ), Harald Vilimsky (FPÖ), Lena Schilling (Die Grünen) und Helmut Brandstätter (Neos) diskutieren bei Moderatorin Gundula Geiginger und Krone-Politikchef Rainer Nowak über Krieg, Migration, Wirtschaft und Klimawandel. Bis 21.45, Puls 4 / Puls 24 / Joyn / Krone.tv

20.15 DOKUMENTATION

Menschen & Mächte: Windeln, Wünsche, Wirklichkeit – 100 Jahre Muttertag Vor 100 Jahren führte die bürgerliche Frauenrechtlerin Marianne Hainisch vor dem Hintergrund der prekären Situation vieler Mütter den Muttertag in Österreich ein. Ihr Vorbild: Anna Marie Jarvis, Begründerin der Muttertagsidee in den USA noch vor dem Ersten Weltkrieg. Kritik an der Muttertagsidee gab es, wie die Doku auch zeigt, von Anfang an. Bis 21.15, ORF 2

21.00 LIVE

Eurovision Song Contest 2024 Das zweite Semifinale des Song-Contest-Spektakels – live aus Malmö. Bis 23.20, ORF 1

21.15 DOKUMENTATION

Beethovens Neunte und das Kärntnertortheater – Ein musikalischer Krimi Am 7. Mai 1824 wurde Ludwig van Beethovens 9. Symphonie im Wiener Kärntnertortheater uraufgeführt. Die Doku spürt den historischen Plänen des Bühnenhauses nach und beleuchtet den abenteuerlichen Entstehungsprozess des Beethoven-Werks. Bis 22.10, ORF 2

Lebt wegen ihrer Vergangenheit unter neuem Namen in Marseille: Élodie Bouchez in der Miniserie "Ein Engel verschwindet", Arte, 22.25 Uhr. © Hassen Brahiti

22.25 MINISERIE

Ein Engel verschwindet (1–3/3) (Aurore, F 2017, Laetitia Masson) Die zehnjährige Aurore lebt mit ihrer Mutter in der südfranzösischen Camargue. Ein Streit um Süßigkeiten eskaliert derart, dass ein Kleinkind getötet wird. Die dreiteilige Serie mit Élodie Bouchez begleitet Aurore, wie sie im Laufe ihres Lebens mit der Schuld zurechtzukommen versucht. Die jüngste Serie von Regisseurin Laetitia Masson, Machenschaften im Untergrund, war erst vor kurzem auf Arte zu sehen. Bis 1.20, Arte

23.05 FILMMUSICAL

Ein süßer Fratz (Funny Face, USA 1957, Stanley Donen) Die Herausgeberin des US-Modemagazins Quality und ein Modefotograf (Fred Astaire) wollen die junge Buchhändlerin Jo Stockton (Audrey Hepburn) in die neue Quality -Frau verwandeln. Die Auserkorene hat für die Modewelt wenig übrig – bis Paris und ein verehrter Philosoph locken. Die Musik des von Stanley Donen (Singin’ in the Rain) in betörenden Farben in Szene gesetzten Musicals verdankt sich George und Ira Gershwin. Bis 0.35, ORF 3

1.10 GANGSTEREPOS

Casino (USA/F 1995, Martin Scorsese) Meister-Gambler Sam "Ace" Rothstein (Robert De Niro) wird von der Mafia nach Las Vegas geschickt, um ein Kasino zu leiten. Opulent-raffiniertes Gangsterepos von Martin Scorsese. Bis 3.55, SWR