Auswirkungen auf Medien: Justizministerium legte heikle Datenschutzreform vor; Raiffeisen beteiligt sich an "Börsianer"; Missverständnis mit Hans Bürger; "New York Times" gewinnt Pulitzerpreis für Berichterstattung zu Nahostkrieg

Neue Förderung: 18,5 Millionen Euro als erste Qualitätsjournalismusförderung vergeben - Die Förderung erfolgt vor allem nach der Zahl journalistischer Arbeitsplätze. Der "Exxpress"-Förderantrag wurde abgelehnt

Die Medienbehörde Komm Austria hat die erste Qualitätsjournalismusförderung vergeben. Rund 18,5 Millionen Euro sind unter Textmedien verteilt. Foto: IMAGO/Zoonar.com/Erwin Wodicka

Pressefreiheit: Neue Pflichten für Medien: Justizministerium legte heikle Datenschutzreform vor - Die Presse wird künftig stärker an das Datenschutzrecht gebunden. Auskunftsbegehren von Betroffenen könnten die journalistische Arbeit erschweren

Dokureihe "11 Shots": Die dunklen Seiten des Fußballs - Das Kapitel über Diego Maradona in den Fängen der Mafia ist nur eines von mehreren des True-Crime-Formats - zu sehen ab Dienstag auf Crime + Investigation

Angemeldet: Raiffeisen beteiligt sich an "Börsianer" - Will 25,1 Prozent der Anteile am Verlag des Finanzmediums übernehmen

Auszeichnungen: "New York Times" gewinnt Pulitzerpreis für Berichterstattung zu Nahostkrieg - "Pro Publica" gewann in der Kategorie Dienst an der Öffentlichkeit mit ihren Berichten über teure Reisen und Geschenke von Milliardären für Richter Supreme Court

Unsere Fehler: Missverständnis mit dem eher nicht tanzenden Hans Bürger - Die "Dancing Stars"-Teilnahme des ORF-Journalisten erklärten wir für gesicherter, als sie war

Italien: 75 Prozent der Rai-Journalisten beteiligten sich an Streik - Weitere Protestaktionen gegen eine "erdrückende Kontrolle" und Personalmangel sind geplant

Moskau: UNO kritisiert Anklagen gegen Journalisten in Russland - Medienschaffenden wird Terrorismus, Extremismus und Desinformation vorgeworfen

Switchlist: Beethovens Neunte, "Total Recall" und "Report", außerdem eine Reportage über billige Arbeitskräfte aus Bulgarien, Martin Scorseses "Gangs of New York" und "Planet der Affen: Prevolution" - TV-Hinweise für heute Abend.

