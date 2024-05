Wien – Noch am späten Dienstagabend erging die Einladung an die Medien: Die Grünen nehmen Mittwochfrüh zu den Vorwürfen gegen ihre EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling Stellung, die Weggefährten in einer umfangreichen STANDARD-Recherche erhoben haben. Die Liste der Rednerinnen und Redner bei der Pressekonferenz lässt vermuten, dass sich die Partei hinter ihre Kandidatin stellt: Erwartet werden neben Schilling selbst auch Bundessprecher Werner Kogler, Stellvertreterin Leonore Gewessler und Stellvertreter Stefan Kaineder sowie die Klubobfrau Sigrid Maurer.

DER STANDARD berichtet von der Pressekonferenz, die auch via Livestream übertragen wird.

Pressekonferenz der Grünen zu Schilling-Vorwürfen

APA Multimedia

Parteichef Werner Kogler und EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling beim Grünen Bundeskongress im Februar. APA/ERWIN SCHERIAU

Keine "politische Tangente"

In einer Stellungnahme an die Zeit im Bild 2 erklärten die Grünen gestern, dass sie abseits der von Schilling unterschriebenen Unterlassungserklärung keine politische Relevanz an den Vorwürfen sehen: "Alle weiteren angesprochenen Themen fußen auf Gerüchten oder behandeln Dinge, die das Privatleben von Lena Schilling und/oder anderer Personen betreffen. Nichts davon hat eine politische Tangente. Die Grünen stehen voll und ganz hinter Lena Schilling." (red, 8.5.2024)