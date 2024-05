Krieg in der Ukraine Ukrainische Soldaten an der Front erwarten heftige Kämpfe

Vor der erwarteten Waffenhilfe in Milliardenhöhe für die Ukraine verstärkt Russland seine Angriffe im Osten des Landes – und erzielt dabei deutliche Geländegewinne. Die Soldaten an der Front im Donbass erwarten in den kommenden Wochen intensive Kämpfe