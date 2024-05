Dominic Thiem wird wohl heuer noch seine Karriere beenden. AFP/WILLIAM WEST

Wien - Die anhaltende Krise in der Karriere von Dominic Thiem hat zuletzt die Gerüchteküche rund um ein baldiges Ende seiner Laufbahn brodeln lassen. So soll Thiem laut einem Bericht der "Salzburger Nachrichten" bereits gegenüber Partnern und Sponsoren angekündigt haben, dass er den Tennis-Schläger im Herbst an den Nagel hängt. Der 30-Jährige will sich Ende der Woche dazu äußern, wie Manager Moritz Thiem mitteilte.

Das Ende Jänner angestrebte Ziel einer deutlichen Verbesserung im Ranking Richtung Top 50 scheint aktuell in weiter Ferne. Dominic Thiem hatte damals schon gemeint, dass man es sich überlegen müsse, ob es sich dann noch lohnt, weiterzumachen. Alle Anzeichen stehen daher nicht so überraschend auf Karriere-Aus. "Wir werden uns dazu Ende der Woche äußern und eine klare Stellungnahme abgeben, damit keine Verwirrung herrscht", erklärte Moritz Thiem. Es werde eine direkte Info von Dominic geben.

Gut möglich ist, dass Thiem bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle (19. bis 27. Oktober) einen Schlussstrich ziehen wird. Seit seiner 2021 auf Mallorca erlittenen Handgelenksverletzung ist der US-Open-Sieger 2020 nicht mehr richtig in Schwung gekommen.

"Wahrscheinlich Richtung Zielgerade"

Nach den vielen Niederlagen und Rückschlägen im bisherigen Jahr sagte er im April: "Man muss eine große Leidenschaft haben. Die habe ich meine ganze Karriere hindurch gehabt, es waren viele Jahre. Aber ja, jetzt geht es langsam wahrscheinlich Richtung Zielgerade und deshalb versuche ich, den Mut und die Leidenschaft so hoch wie möglich zu halten."

Thiem wird möglicherweise erst wieder in der Qualifikation für die French Open ins Wettkampf-Tennis zurückkehren. Der 17-fache ATP-Turniersieger hat nach seiner glatten Zweitrunden-Niederlage vor einer Woche in der Qualifikation für das Masters-1000-Turnier in Madrid gegen Thanasi Kokkinakis (AUS) seinen Rom-Trip abgesagt. Möglich wäre vor Paris noch ein Einsatz beim ATP-Turnier in Genf. Allerdings nur, falls er eine Wildcard für Roland Garros erhält. (APA, honz, 8.5.2024)