Elisa Davoli ist Universitätsprofessorin am Institut für Analysis und Scientific Computing (ASC) der TU Wien. Sie schloss ihr Doktorat in Angewandter Mathematik an der SISSA (International School for Advanced Studies, Triest, Italien) im Jahr 2012 ab. Danach arbeitete sie drei Jahre lang als Postdoc an der Carnegie Mellon University (Pittsburgh, USA). Seit 2015 forscht sie in Wien, zunächst an der Universität Wien und seit 2020 an der TU Wien. In ihrer Forschung untersucht Davoli Probleme aus den Materialwissenschaften, der Bildrekonstruktion und der Biologie, mit Techniken an der Schnittstelle zwischen Variationsrechnung, Partiellen Differentialgleichungen und Geometrischer Maßtheorie. Im Jahr 2020 wurde sie mit dem Richard-von-Mises-Preis der Deutschen Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik (GAMM) ausgezeichnet und erhielt einen START Grant vom Österreichischen Wissenschaftsfonds (FWF).

2019 wurde sie zum Mitglied der Jungen Akademie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) gewählt. Die Junge Akademie der ÖAW wurde 2008 gegründet und versammelt herausragende Nachwuchswissenschaftler:innen aus unterschiedlichsten Fachbereichen. X (Twitter): @ya_oeaw

