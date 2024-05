Jaylen Brown von den Boston Celtics (li) beim Vollstrecken. EPA/CJ GUNTHER

Boston – In der zweiten Runde der NBA-Play-offs haben die Boston Celtics am Dienstag (Ortszeit) ihr Auftaktspiel gegen die Cleveland Cavaliers souverän mit 120:95 gewonnen. Bester Werfer des Rekordmeisters war Jaylen Brown mit 32 Punkten. Am Donnerstag geht die Serie weiter, wieder mit einem Heimspiel für den Gewinner des Grunddurchgangs im Osten.

Auch die Oklahoma City Thunder, ihres Zeichens die beste Mannschaft im Westen, haben ihr erstes Spiel gegen die Dallas Mavericks klar gewonnen. Shai Gilgeous-Alexander steuerte 29 Punkte sowie je neun Rebounds und Assists zum 117:95-Sieg seines Teams bei. (APA/dpa, 8.5.2024)

Play-off-Ergebnisse der NBA vom Dienstag

(2. Runde/Conference-Semifinale, "best of seven"):

Western Conference: Oklahoma City Thunder - Dallas Mavericks 117:95 (Stand in der Serie: 1:0)

Eastern Conference: Boston Celtics - Cleveland Cavaliers 120:95 (Stand: 1:0)