Die New York Rangers prolongieren ihre Erfolgsserie im Play-off. IMAGO/Brad Penner

New York – Die New York Rangers haben auch ihr zweites Spiel in der zweiten Runde des Play-offs in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gewonnen. Am Dienstag (Ortszeit) rangen sie die Carolina Hurricanes nach doppelter Verlängerung mit 4:3 nieder. Vincent Trocheck sorgte für den entscheidenden Treffer und den sechsten Sieg im sechsten Play-off-Spiel für die New Yorker.

Die Colorado Avalanche gewann das Auftaktspiel gegen die Dallas Stars ebenfalls mit 4:3, Miles Wood sorgte in der Verlängerung für den umjubelten Siegtreffer. (APA, Reuters, 8.5.2024)

Play-off-Ergebnisse der NHL vom Dienstag

(2. Runde/Conference-Semifinale, "best of seven"):

Eastern Conference: New York Rangers - Carolina Hurricanes 4:3 n.V. (Stand in der Serie: 2:0)

Western Conference: Dallas Stars - Colorado Avalanche 3:4 n.V. (Stand: 0:1)