Margarete und Roswitha (beide Namen geändert) nennen es "hinterrücks", und das stört sie an der Sache am allermeisten. Mehrere Monate haben sie mit ihrem kleinen Chor im Gemeinschaftsraum ihrer großen Wohnhausanlage in Wien jeden Mittwochabend von 19 bis 21 Uhr Lieder für ihre nächsten Auftritte geprobt. Gestört hat das niemanden, bis vor ein paar Wochen. Plötzlich wurde ihnen der Schlüssel vom Hausbetreuer nicht mehr ausgehändigt, mit der Info, die Chorprobe sei ab sofort nicht mehr möglich.

Es sei "grotesk", zu sagen, dass Partymachen erlaubt, aber Singen verboten sei, sagt Udo Weinberger, der Verwaltersprecher im Österreichischen Verband der Immobilienwirtschaft. Ein Chor sei wohl kaum als Lärmbelästigung einzustufen, glaubt er. Getty Images/iStockphoto

Später haben die beiden erfahren, dass Nachbarinnen sich bei der Hausverwaltung beschwert hatten, obwohl Roswitha anfangs sogar bei jenen, die rund um den Partyraum wohnen, geklingelt hat. "Wir waren immer um gute Nachbarschaft bemüht, damals waren alle einverstanden", erzählt sie.

Als Margarete und Roswitha von den Beschwerden erfahren haben, wollten sie über die hauseigene Whatsapp-Gruppe und die Hausverwaltung Kontakt zu den Beschwerdeführerinnen aufnehmen. Doch diese gaben sich nicht zu erkennen und wollten anonym bleiben, das ließen sie über die Hausverwaltung ausrichten.

Theoretisch kann der Raum von allen Bewohnerinnen und Bewohnern täglich gebucht werden – bis 22 Uhr, dann muss es ruhig sein. Das Angebot wird im Haus auch eifrig genutzt, Kindergeburtstage finden dort statt, Filmabende oder Halloween-Partys. Im Fitnessraum, der zwei Stiegen weiter liegt, gibt es Lerngruppen, wöchentlich Sportkurse oder Tanztrainings, teilweise auch von Musik begleitet. "Wir haben immer nur bei geschlossenen Fenstern gesungen und uns besonders bemüht, beim Kommen und Gehen keinen Lärm zu machen. Um 21:15 Uhr waren wir spätestens fertig", sagt Margarete.

Verweis auf Hausordnung

Die beiden Hobbysängerinnen verstehen die Welt nicht mehr: "Wofür, wenn nicht für gemeinschaftliche Hobbys, sollen solche Räume genutzt werden?" Die meisten Nachbarinnen und Nachbarn würden sich über die gemeinschaftlichen Aktivitäten freuen, sagt Roswitha. Sie habe die nahen Chorproben deshalb so genossen, weil sie drei Kinder hat und weiter entfernte Hobbys für sie deshalb nicht machbar wären. Insgesamt besteht der Chor aus 15 Personen, manche aus dem Haus, andere von außerhalb. Schon früher, so wissen die beiden Nachbarinnen, habe es eine Kinderspielgruppe, Gitarrenunterricht oder ein Hausmusik-Ensemble gegeben, die ihre Aktivitäten im Gemeinschaftsraum aufgrund von Beschwerden einstellen mussten. "Es ist schade, dass Einzelne unterbinden können, was eine Mehrheit machen will", sagt Roswitha.

Als die beiden Chorsängerinnen bei ihrer Hausverwaltung nachgefragt haben, berief diese sich auf die Hausordnung, wonach "jeder ruhestörende Lärm in (...) allgemein zugänglichen Räumen des Hauses (...) untersagt ist."

Was in Gemeinschaftsräumen erlaubt ist und was nicht, legt die jeweilige Hausordnung fest, sagt Wohnrechtsexpertin Marisa Herzog-Perchtold von der Mietervereinigung. Es komme aber auch darauf an, was ortsüblich sei. Zwar gebe es viele Graubereiche und Lärmstörungen müssten grundsätzlich verhindert werden, "man muss aber auch nicht die ganze Zeit mucksmäuschenstill sein", sagt sie und ergänzt: "Wenn dort jeden Tag ein Kindergeburtstag oder eine andere Feierlichkeit veranstaltet werden könnte, sehe ich keinen Grund, warum eine wöchentliche Chorprobe von zwei Stunden ausgeschlossen sein sollte." Diese Art der Nutzung hält die Expertin für ortsüblich für einen Gemeinschaftsraum.

Alle sind gleich

So sieht das auch Udo Weinberger, Verwaltersprecher im Österreichischen Verband der Immobilienwirtschaft (ÖVI): Ein übender Chor sei wohl kaum als Lärmbelästigung einzustufen, meint er. "Es geht hier um den Gleichheitsgedanken in einer Gemeinschaft. Warum sollten einige Miteigentümer nicht berechtigt sein, einen Raum zu nutzen, den alle anderen nutzen dürfen?", fragt er und ergänzt, es sei "grotesk", zu sagen, dass Singen verboten, aber Partymachen erlaubt ist.

Weiters hat die Hausverwaltung auf Musikinstrumente verwiesen, die bei den Chorproben verwendet würden, wodurch die Lautstärke sich erhöhe und die regelmäßige Verwendung zu erhöhten Stromkosten für die Allgemeinheit führe. Ein E-Piano sei einige Male zum Einsatz gekommen, solche Instrumente würden aber mitunter auch bei anderen Veranstaltungen eingesetzt, sagen die Chorsängerinnen und bekräftigen, dass sie bereit wären, für die Stromkosten aufzukommen.

Auf Nachfrage des STANDARD ruderte die zuständige Hausverwaltung teilweise zurück: Erfolge die Nutzung des Gemeinschaftsraums in den zulässigen Zeiten, spiele es keine Rolle, wie er genutzt werde, hieß es von einem Sprecher. Man wolle mit dem zuständigen Verwalterteam jedoch noch Rücksprache halten.

Vier Stunden täglich

Die umstrittene Chorprobe ist kein Einzelfall. Immer wieder habe die Mietervereinigung mit Beschwerden zu Gemeinschaftsflächen oder dem Thema Musizieren zu tun, sagt Herzog-Perchtold. Wer sich gestört fühlt, könne etwa auf Unterlassung klagen. Sei alles in einem ortsüblichen Ausmaß, mache es jedoch wenig Sinn, dagegen vorzugehen.

Geht es grundsätzlich um Lärm durch Musizieren, nennt Herzog-Perchtold etwa Urteile des Obersten Gerichtshofs, wonach Berufsmusiker bis zu vier Stunden pro Tag in ihren Wohnungen proben dürfen. "Freilich ist die Judikatur bei Profis noch toleranter, und bisher gibt es zu Chormusik noch keine Judikatur. Zwei Stunden Üben dürften aber selbst bei Hobbymusikern erlaubt sein", sagt die Expertin und rät, in solchen Fällen immer erst das Gespräch mit den Nachbarinnen zu suchen. Vielleicht laufe genau an dem Abend, an dem geprobt wird, bei den Nachbarn die Lieblingssendung im Fernsehen, und durch das Verlegen auf einen anderen Tag lasse sich eventuell schon ein Konsens finden.

"Möglicherweise lässt sich auch Frieden stiften, indem man die Nachbarinnen und Nachbarn einlädt, beim Chor mitzumachen." Auch das haben Margarete und Roswitha schon versucht, ohne Erfolg. Sie haben sich mittlerweile einen anderen Ort für ihre Chorprobe gesucht, ganz aufgeben wollen sie allerdings noch nicht. Roswitha ist Eigentümerin ihrer Wohnung, demnächst findet eine Eigentümerversammlung statt. Dann wollen die beiden das Thema noch einmal ansprechen und hoffen, vielleicht doch noch eine harmonische Lösung zu finden. (Bernadette Redl, 15.6.2024)