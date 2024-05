Am 9. Juni steht in Österreich die nächste Wahl an – jene zur EU. Doch was wird da überhaupt gewählt, und wann trat Österreich der EU eigentlich bei? Testen Sie Ihr Wissen!

Das Interesse der Wienerinnen und Wiener an der EU-Wahl ist groß. Das zeigte eine Umfrage der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE), die am Mittwoch veröffentlicht wurde. 600 Personen wurden dafür befragt. Was auch bei der Umfrage herauskam: Der Wissensstand der Wienerinnen und Wiener über die EU-Wahl kann mit dem Interesse nicht mithalten. Die Mehrheit fühlt sich schlecht informiert. Auch die Skepsis ist gestiegen.

Was wissen Sie über die EU? IMAGO/Christoph Hardt

Fast acht von zehn Wienerinnen und Wienern sagten in der Umfrage, dass sie "sicher" (56 Prozent) oder "eher schon" (23 Prozent) ihre Stimme bei den Europawahlen abgeben möchten. Insgesamt 16 Prozent wollen "eher nicht" (zehn Prozent) oder "sicher nicht" (sechs Prozent) an der Wahl teilnehmen. Fünf Prozent deklarierten sich in dieser Frage nicht. Die Gesellschaft für Europapolitik verwies darauf, dass vor fünf Jahren die Wahlbeteiligung knapp 59 Prozent betrug. Die aktuellen Resultate würden darauf hindeuten, dass die Chancen auf eine hohe Wahlbeteiligung gut stünden.

Was den Informationsstand über das Europäische Parlament anlangt, gibt es in Wien laut der Mitteilung mit 52 Prozent einen leichten Überhang jener, die sich "eher schlecht" (35 Prozent) oder "sehr schlecht" (17 Prozent) informiert fühlen. Insgesamt 45 Prozent geben an, dass sie "sehr gut" (neun Prozent) bzw. "eher gut" (36 Prozent) über Arbeit und Aufgaben des EU-Parlaments Bescheid wissen. Der Informationsstand sei also "ausbaufähig", wurde konstatiert.

(APA, red, 9.5.2024)