Es ist etwas mehr als drei Jahre her, da hielt der 3D-Druck Einzug in mein Leben. Der Test des Anycubic i3 Mega war mein erster Ausflug in die Sphären einer Technologie, die ich bis dahin nur als Zuseher kannte. Der späte Einstieg ist im Nachhinein betrachtet verwunderlich. Als jemand, der gut darin ist, sich die Handhabung von Software beizubringen, aber kein großes Talent im feinmotorischen Bereich hat, bietet sich der 3D-Druck für mich als das ideale Werkzeug an. Was ich bauen möchte, baue ich digital am PC. Das Werkstück selbst stellt der Drucker her. Win-win.

Dass ich diesem Hobby im Februar 2021 begegnete, war auch den Umständen geschuldet. Die gerade erst auf ihren Höhepunkt zurasende Corona-Pandemie schuf eine gewisse Notwendigkeit, mehr Beschäftigung in den eigenen vier Wänden zu finden. Nachdem auch Videospiele irgendwann langweilig werden, meine Faszination an Sauerteig langsam ihrem Ende zuging und ich nicht der Typ bin, um allein Filme und Serien zu schauen, mussten mehr kreative Beschäftigungen her. Online-Gesangsstunden einerseits – allerdings kein ganz günstiger Spaß – und dann eben der 3D-Druck.

Wie alles begann: mit dem Anycubic i3 Mega. DER STANDARD/Pichler

Bescheidene Anfänge

Die Anfänge waren nicht gar so einfach. Fehler bei den ersten Einstellungen (verdammter Z-Abstand) sorgten für gruselige Testdrucke in Form kopfloser Eulen. Das erste selbstentworfene Modell war ein Nummernschild für meine Wohnungstür, umgesetzt in TinkerCAD. Es ersetzte den langsam vor sich hin verwitternden Zettel und hängt bis heute. Als zweite Eigenkonstruktion folgte ein Handyständer, diesmal gebaut in Wings3D. Nächster Anfängerfehler, denn für Konstruktionszwecke ist dieser Modeller schlichtweg ungeeignet.

Nach etwas Onlinerecherche und auf freundschaftliche Empfehlung hin landete ich schließlich bei Fusion 360. Die äußerst mächtige Software von Autodesk lässt sich für nichtkommerzielle Zwecke kostenlos nutzen, hat aber eine etwas steilere Lernkurve. Dennoch entstanden so schnell ein paar andere, wenn auch ebenfalls noch simplere Modelle. Etwa die Halterung für eine Powerbank, die in meiner Küche als "Zwischenspeicher" der Versorgung der Smart-Home-Steuerung und eines LED-Streifens dient. Auch sie hängt bis heute, auch wenn sich sie mittlerweile deutlich schöner umsetzen lassen könnte.

Eine der ersten Kreationen: eine sehr rudimentäre, aber funktionierende Halterung für eine Powerbank. DER STANDARD/Pichler

Seitdem hatten verschiedene 3D-Drucker ihren Platz in meinen vier Wänden. Vom Anycubic i3 Mega ging es zum Modell Vyper desselben Herstellers, schließlich zum Sovol SV05, dem der Qidi X3 Plus und, als aktuelle Ausstattung (mehr dazu in einem künftigen Testbericht), der Qidi Q1 Pro folgten. Die alten Testgeräte wurden dem guten Zweck gewidmet, landeten entweder zu Lernzwecken bei Kollegen oder in der Werkstatt von Maker Austria. Einzig der privat angeschaffte Sovol-Drucker wurde einem guten Freund "vererbt", der sich damit auch vom 3D-Druck-Fieber anstecken ließ. Willkommen im Klub!

Zwischendurch gab es auch immer wieder einmal Probleme zu lösen. Mal war eine Düse verstopft, dann funktionierte der Einzug nicht mehr, oder ein Lüfter gab den Geist auf. So frustrierend die Behebung solcher Macken manchmal sein kann, umso mehr lernt man dabei.

Diese Hundedame verfügt nun über einen etwas martialisch aussehenden, aber seinen Zweck erfüllenden Maulkorb. DER STANDARD/Pichler

Langer Lernprozess

Auch heute bin ich noch weit davon entfernt, ein Profi im Umgang mit Fusion 360 zu sein, was nicht nur daran liegt, dass ich dazwischen auch einmal mehrere Monate lange Pausen eingelegt habe. Man lernt nie aus – und gerade bei der Planung der Arbeitsschritte gibt es immer etwas zu optimieren. Gelegentlich kommt man auch auf Dinge drauf (oder wird darauf hingewiesen), die einem in drei Jahren viel Zeit und Nerven hätten sparen können. Ja, Fusion 360 bietet die Möglichkeit, Variablen zu definieren. Und in Skizzen fixe Maße festzulegen. Und ja, beides ist wirklich, wirklich vorteilhaft. Gerade wenn man einen komplexeren Sketch im Nachhinein verändern und das daraus erzeugte 3D-Objekt mitmanipulieren möchte.

Dazu kommt eine Reihe kleinerer Ratschläge, etwa dass es bei Materialien wie PLA ratsam ist, 90-Grad-Kanten zu vermeiden, und man dank Leisten mit wenig Aufwand unnötige Sollbruchstellen vermeiden kann. Apropos Materialien: Auch das Experimentieren mit verschiedenen Filamenten ist natürlich lehrreich, und man lernt PLA zu schätzen, dessen einzige Schwachpunkte die eher niedrige Temperaturbeständigkeit und die Verwitterungsanfälligkeit bei Sonneneinstrahlung sind. Dafür glänzt es mit recht guter Belastbarkeit und einfacher Verarbeitung. Was es oft zu einer idealen Wahl für diverse praktische Dinge im Haushalt macht. Von schnell gedruckten Unterlegscheiben für eine etwas zu niedrig hängende Tür, einem Schraubenadapter für eine Tischklemme mit recht schwerem Mikrofonarm bis hin zu einer Konstruktion zur Herstellung von Coldbrew-Kaffee war schon alles Mögliche dabei.

Die Ladestation wurde um einen Organizer erweitert. DER STANDARD/Pichler

Vogelhaus, Maulkorb und Organizer

Meine bisherigen "Meisterstücke" erfüllen allesamt ebenfalls praktische Zwecke. Da wäre etwa ein Organizer für eine Ladestation, um auf selbiger Smartphones und Tablets während des Ladens übersichtlich ablegen zu können. Herausfordernd zu konstruieren war auch der Maulkorb für die sich öfters in meiner Obhut befindliche Hundedame einer Freundin, für die partout kein gut passendes Modell im Einzelhandel zu finden war. Die Vermessung und die Anproben ließ das treuherzige Tier brav über sich ergehen, dennoch war viel Trial-and-Error notwendig, um am Ende ein gut sitzendes Ergebnis zu bekommen. Aber nun kann der Doggo dank der in PETG gedruckten Kreation mit den Öffis fahren, ohne mit der Nase am Maulkorb anzustoßen oder beim Hecheln eingeschränkt zu sein.

Zu guter Letzt zu erwähnen ist dann auch noch ein Vogelhaus, das speziell dafür gestaltet wurde, Futterknödel in bestimmter Größe aufzunehmen und dabei möglichst zu verhindern, dass allzu viele Reste zu Boden fallen. Denn über selbige machte sich aufgrund ihres Rindertalggehalts immer wieder der Haushund (diesmal ein anderer) her und handelte sich damit Durchfall ein. Mittlerweile wurde die neue Futterstation vom örtlichen Federvieh gut angenommen.

Vielleicht nicht die schönste Futterstation, aber sie tut, was sie soll. DER STANDARD/Pichler

Die Ästhetik des Häuschens ist, nun ja, eher funktionaler Natur. Doch das bringt mich schon zum nächsten Punkt. Ich würde mich gern auch künstlerischen Projekten widmen, für die Fusion 360 nicht das optimale Werkzeug ist. Mein nächster Schritt wird mich also zu Blender oder einem anderen 3D-Modeller führen. Auch der Druck mit Kunstharz (SLR) würde mich interessieren, aber in Ermangelung eines dedizierten Arbeitsraums muss ich von der Anschaffung eines entsprechenden Druckers wohl Abstand nehmen und diese Mission in einen Makerspace auslagern.

Spannender Ausblick

Sehr lehrreich war in den vergangenen drei Jahren auch, den Fortschritt der Technologie zu beobachten. Gab es im Jahr 2021 um 300 bis 400 Euro oft nur recht simple "Bettschupfer" zu erstehen, die teilweise nicht einmal automatisches Bed-Leveling (einfach erklärt: Erfassung und Kompensation einer etwaigen Schräglage des Druckbetts) beherrschten, gibt es heute wesentlich mehr. Nicht nur sind die Drucker um diesen Preis schneller und qualitativ besser geworden, wer auf ein Sonderangebot warten kann, bekommt um das Geld mitunter sogar schon einen "vollintegrierten" CoreXY-Drucker.

Der aktuelle Drucker: Qidi Q1 Pro. DER STANDARD/Pichler

Die sind nicht nur flott unterwegs, sondern auch extrem anwenderfreundlich, was allerdings zulasten der Reparierbarkeit geht. Wer Zeit und Lust hat, kann sich aber seinen 3D-Drucker immer noch als Komplettbausatz bestellen und dann zusammensetzen. 3D-Druck ist einerseits deutlich zugänglicher geworden, bietet aber andererseits auch ambitionierten Bastlern eine große Spielwiese. Allzu viel fehlt nicht mehr, um einen Plug-&-Play-Einstieg wie bei Papierdruckern zu ermöglichen. Andererseits: Wer schon einmal seinen Eltern telefonisch bei der Einrichtung eines "klassischen" Druckers assistiert hat, der weiß, dass dieser Vergleich die Realität möglicherweise etwas verzerrt abbildet.

Was bleibt abschließend zu sagen? Die vergangenen Jahre waren für mich im Hinblick auf mein neues Hobby nicht nur teilweise ein wilder Ritt, sondern vor allem ein wilder Ritt ins sprichwörtliche Rabbithole. Trotz gelegentlicher Pausen ereilt mich immer wieder einmal eine Idee oder eine Anregung von Freunden, dank der ich mich dann wieder vor meinem Computer einfinde, um stunden- oder tagelang ein Modell zu basteln. Um dann, durchaus mit einem gewissen Stolz, immer wieder dem 3D-Drucker dabei zuzusehen, wie er ratternd und surrend Schicht für Schicht aus der digitalen Vorlage ein "echtes" Ding zaubert. Die Maschine für Kreatives hat mich auch drei Jahre später noch in ihren Bann gezogen. (Georg Pichler, 11.10.2024)