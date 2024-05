Wie eine Seilbahn auf den Wiener Kahlenberg aussehen könnte.

Wien – Das Projekt einer möglichen Seilbahn, die auf den Kahlenberg führt, muss keine Umweltverträglichkeitsprüfung durchlaufen. Das berichtete die für Umweltschutz zuständige Magistratsabteilung (MA 22) der Stadt Wien am Mittwoch in einer Aussendung. Das dafür maßgebliche Verfahren werde demnächst mit einem Feststellungsbescheid abgeschlossen, hieß es in der Aussendung. Konkret stehe der Beschluss auf der Tagesordnung der Wiener Landesregierung am 14. Mai.

Ob das eingereichte Projekt jedoch tatsächlich realisiert werden darf, hängt nun von vielen unterschiedlichen Genehmigungsverfahren ab – hinsichtlich des Forstrechts, Eisenbahnrechts, Wasserrechts oder Naturschutzrechts. (APA, 8.5.2024)