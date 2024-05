Die drei Wissenschafter Franz Essl, Günter Emberger und Reinhard Steuerer kritisieren in ihrem Gastkommentar die ablehnende Haltung der Landeshauptleute bezüglich des EU-Renaturierungsgesetzes. Sie hoffen auf ein rasches Umdenken.

Eine schöne Landschaft und eine intakte Natur gehören zur nationalen Identität Österreichs. Dass es aber um unsere Natur nicht zum Besten steht, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Täglich werden Ackerböden versiegelt, und wir befinden uns mitten im sechsten Massenaussterben. All das ist mit folkloristischen Beschwörungen und Floskeln längst nicht mehr schönzureden.

Dieser alarmierende Befund hat sogar die von der Europäischen Volkspartei geführte EU-Kommission aufgerüttelt. Das EU-Renaturierungsgesetz hat als ein Kernstück des "Green Deal" zum Ziel, gefährdete Natur- und Lebensräume rasch wieder in einen stabileren Zustand zu bringen. Das sind wichtige Maßnahmen, auch zum Schutz der Menschen in Europa – etwa indem sie den Hochwasserschutz verbessern oder Bestäuberinsekten fördern und damit die Ernteerträge sichern.

Ein Kernstück des "Green Deal": Die EU-Staaten sollen gefährdete natürliche Landschaften absichern. Foto: imago images / Andreas Vitting

Viele Renaturierungsmaßnahmen dienen auch dem Klimaschutz. Die Landwirtschaft ist mit elf Prozent einer der großen Treibhausgasemittenten Österreichs. Ein erheblicher Teil dieser Emissionen kommt aus der Zerstörung von Natur. So setzen zum Beispiel entwässerte Moorböden Treibhausgase frei. Bei renaturierten Mooren bleibt der Kohlenstoff im Boden, und der höhere Grundwasserspiegel hilft der Landwirtschaft in den immer häufiger werdenden Dürreperioden.

In zähen Abstimmungen mit dem Europaparlament und den Mitgliedsstaaten wurde das Gesetzesvorhaben vorangetrieben, und es fehlt nur mehr eine letzte Abstimmung: der Beschluss im EU-Umweltministerrat. Eine Formsache, und gerade Österreich, das sich in seiner selbst zugeschriebenen Rolle als Umweltmusterland gefällt, wird dieses Gesetz sicher aus Überzeugung unterstützen – würde man meinen. Leider verhindert eine Allianz der für Naturschutz zuständigen Landeshauptleute diese Zustimmung. Da Ungarn, die Slowakei und einige wenige andere EU-Mitgliedsstaaten dem Gesetzesvorschlag ebenfalls skeptisch gegenüberstehen, spielt Österreich nun eine Schlüsselrolle.

Deshalb haben 170 österreichische Wissenschafterinnen und Wissenschafter einen vom WWF initiierten offenen Brief unterstützt, in dem sie die Landeshauptleute auffordern, ihre Blockade zu beenden. Viele andere Institutionen haben sich angeschlossen, unter anderem die Katholische Aktion und die Rektorenkonferenz der Universitäten Österreichs.

Idealer Hochwasserschutz

Die Landeshauptleute bleiben aber weiter bei ihrem Nein, wie auch unlängst im STANDARD berichtet wurde. Deren Argumentation lässt sich allerdings leicht entkräften. Schlicht absurd ist das vom Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) vorgebrachte Argument, das EU-Renaturierungsgesetz könnte den Hochwasserschutz beeinträchtigen. Das Gegenteil ist der Fall, denn die Renaturierung von Flüssen ist idealer Hochwasserschutz. Deshalb hat gerade Kärnten in den letzten 20 Jahren an der oberen Drau viel Geld in Renaturierungen investiert.

Völlig unglaubwürdig ist die Position von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Sie meint, das EU-Renaturierungsgesetz werde dazu führen, dass Österreich künftig mehr Nahrungsmittel importieren müsse. Sie ignoriert zum einen, dass stabile Ernten gerade in einer eskalierenden Klimakrise nur dann möglich sind, wenn Äcker und Wiesen in eine intakte Landschaft eingebettet sind. Zudem fällt ihr und anderen Landeshauptleuten offenbar nicht auf, dass die eigentliche Gefährdung der Versorgungssicherheit von der Unkultur heimischer Bodenversiegelung ausgeht. So wehren sich die Länder massiv gegen quantitative Vorgaben zur Reduktion des Bodenverbrauchs, der nach wie vor bei etwa elf Hektar täglich liegt. Ein Teil der versiegelten Fläche verschwindet sogar nach wie vor unter neuen Straßen, ob rund um Wiener Neustadt oder im Weinviertel, teils sogar mittels Enteignungen von sich zur Wehr setzenden Landwirtinnen und Landwirten. Diese ungebremste Bodenversiegelung unterminiert die Ernährungsbasis tatsächlich, aber die Doppelmoral dahinter scheint gerade Mikl-Leitner nicht einmal aufzufallen. Könnte es daran liegen, dass mit der Bodenversiegelung auf Kosten unser aller Versorgungssicherheit von manchen viel Geld verdient wird, während Renaturierung keinen unmittelbaren Nutzen zu haben scheint, sogar Geld kostet?

Lächerlich gering

Ja, die Umsetzung des EU-Renaturierungsgesetzes wird Geld kosten, so wie auch andere sinnvolle Maßnahmen. Das Gesetz sieht dafür auch einen Mechanismus vor, indem zuerst die Mitgliedsländer erfassen, was sie künftig an zusätzlichen Geldern für ihre Maßnahmen brauchen, damit das für den nächsten EU-Budgetrahmen berücksichtigt werden kann. Generell ist aber festzuhalten: Die Finanzierung des Naturschutzes fällt in den Bundesländern geradezu lächerlich gering aus. Ein Beispiel: Das Land Niederösterreich gibt jährlich 15 Millionen Euro für Naturschutz aus, während 450 Millionen Euro für Straßenbau und -erhaltung ausgegeben werden – das 30-Fache! Dabei haben Studien der EU-Kommission gezeigt, dass jeder Euro für Renaturierung zwölffach zurückkommt. Davon können Ökonomen und Ökonominnen sonst nur träumen.

Das Land Niederösterreich sucht gerade die beliebteste Wildbiene. Angesichts der politischen Blockade für einen echten Schutz von Bestäubern ist das bezeichnend: So tun, als ob einem intakte Ökosysteme wichtig sind, und wenn es wirklich darauf ankommt, diese im Stich lassen. Noch ist es aber nicht so weit, und gerade die SPÖ-Landeshauptleute könnten zeigen, dass ihnen Natur- und Klimaschutz wichtiger ist als ihren ÖVP-Pendants. Immerhin haben die SPÖ-Parlamentarier dem Gesetz im EU-Parlament auch schon zugestimmt. Eine Uneinigkeit unter den Landeshauptleuten würde für eine Zustimmung Österreichs beim Ministerrat im Juni schon reichen. (Franz Essl, Günter Emberger, Reinhard Steurer, 11.5.2024)