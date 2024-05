Prost! Foto: APA / Hans Klaus Techt

(Das Strandbad in Klagenfurt an einem lauen Maiabend 2024. An der Theke der Strandbar zwei ehemalige Beachvolleyball-Nachwuchsspieler, nunmehrige Security-Bedienstete, beide in Zivilkleidung. Sie trinken Bier.)

DER ERSTE (zum Zweiten): Sog, is des woa? I g'lesn, Villacher geht ause Graz und konn sein, Schleppe Bia wead eing'stöllt?

DER ZWEITE: Woa, jo.

DER ERSTE: Wia weastn na tuan, als reiner Schleppe-Trinker?

DER ZWEITE: Protest weama mochn. Gerold schon ong'möldet Demo Olter Plotz. Kummen sicher zwa-, dreitausend Leit. I tat di eh bittn, doss uns a bissl hülfst, weil du konnst guat dichtn, und mia brauchma guate Sprich, vastehst? Bis jetz homma lei "Einzustölln die Produktion von Schleppe, / dos konn lei einfolln einem Teppe".

DER ERSTE: Ka guata Rhithmus. Und Teppe gib's kan, hob i da schon amol g'sogt.

DER ZWEITE: Eh. Deswegn frog i di jo. (Er zieht einen Notizblock und einen Kugelschreiber aus der Tasche.)

DER ERSTE (nach kurzem Überlegen): Gehn tat ewentwöll: "Nur da ollagreaßte Tepp, he, / stöllt ein die Produktion von Schleppe." Is owa aa nit goa so.

DER ZWEITE (mitschreibend): Eh nit.

DER ERSTE: Muass ma, man i, gonz ondas mochn. Zum Beispül: "Klogenfuat wird eine Steppe, / gibt es nicht mehr dos Bier von Schleppe." Wos manst?

DER ZWEITE: Guat.

DER ERSTE: Oda: "Gonz oben auf der Siegertreppe / steht nur eins: Dos Bier von Schleppe!"

DER ZWEITE: Super!

DER ERSTE: "Kriag ich bei uns im Gosthaus nicht mehr Schleppes / Bier, wos soll ich trinken? Epa Schweppes?"

DER ZWEITE: Weniger. Oba i man, reicht. (Steckt Block und Kugelschreiber wieder ein.) Wead sicher super Demo. Gerold mant, fünftausend kummen locker.

(Pause. Sie trinken.)

DER ERSTE: Und wonn nix nutzt? Wonn trotzdem eing'stöllt wead Schleppe?

DER ZWEITE: Waß nit. Schwierig. Weil Brauereien, waßt eh… So wia i die Schweine kenn', is eh bold olles Heineken.

DER ERSTE: Guat!

DER ZWEITE: Spinnst? Nix guat! Scheiße!

DER ERSTE: Naa, Gedicht man i! Guat! Schweine kenn' / Heineken, super Reim! Konnst vawenden fia Demo.

DER ZWEITE (nach kurzem Überlegen): Stimmt. Goa nit g'merkt i.

DER ERSTE: Is oft, doss guate Gedichte kummen an unbewusst.

DER ZWEITE: Echt? Dia aa?

DER ERSTE: Gach amol.

(Sie stoßen an und trinken. Pause.)

DER ERSTE: Eher söltn.

(Vorhang)