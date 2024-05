Meistertrainer Xabi Alonso ist nicht mehr weit vom Triple entfernt. EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Leverkusen/Bergamo/Piräus - Bayer Leverkusen hat am Donnerstag (21.00 Uhr/live Servus TV und Sky) im Halbfinal-Rückspiel der Fußball-Europa-League gegen die AS Roma die große Chance, zum ersten Mal seit 2002 wieder in ein europäisches Finale einzuziehen. Die "Werkself" war im ersten Spiel in Rom vergangene Woche mit 2:0 erfolgreich und hat damit die wesentlich bessere Ausgangsposition. Im Parallelspiel zwischen Atalanta Bergamo und Olympique Marseille ist nach dem 1:1 im Hinspiel noch alles offen.

Vergangene Europa-League-Saison scheiterte Leverkusen noch im Halbfinale an den Römern, dieses Jahr scheint für den neuen deutschen Meister alles angerichtet zu sein, den Spieß umdrehen zu können. Dennoch warnte Trainer Xabi Alonso: "Ein Rückspiel ist immer eine gefährliche Situation. Ein Tor kann das Spiel schnell beeinflussen. Wir müssen von Beginn an konzentriert sein." In der abgelaufenen Saison mauerten sich die Römer nach dem 1:0-Hinspielsieg zu einem 0:0 im Rückspiel, Alonso hat das Spiel noch im Hinterkopf: "Wir haben den Schmerz vom letzten Jahr nicht vergessen. Wir müssen diese Energie nutzen, um am Ende mit den Fans feiern zu können."

48 Spielen ungeschlagen

Nach dem 5:1-Sieg über Frankfurt in der Liga am Sonntag sind die Leverkusener seit wettbewerbsübergreifend 48 Spielen ungeschlagen. Bei optimalem Verlauf fehlen noch fünf Spiele, um eine makellose Saison zu spielen. Dabei können auch die beiden Topstars Florian Wirtz und Alejandro Grimaldo wieder mithelfen, beide fehlten am Wochenende angeschlagen.

Trotz des Zwei-Tore-Rückstands will Roma-Coach Daniele De Rossi nicht zu offensiv in das Spiel gehen: "Wir dürfen es nicht zu eilig haben. Wir liegen nicht fünf Tore zurück, sondern zwei. Wir müssen energisch, intensiv, aber auch intelligent sein, denn wir wissen, dass das Spiel lange dauert." Vor allem mit dem Auftritt in der ersten Hälfte war er nach dem Hinspiel zufrieden: "Bevor wir das erste Gegentor kassiert haben, waren wir aggressiv, haben den Ball gut gehalten und hatten gute Chancen." Sollten die Römer das Duell doch noch für sich entscheiden können, stünden sie im dritten Jahr in Folge in einem europäischen Endspiel.

Alles offen im zweiten Halbfinale

Im zweiten Halbfinale ist nach dem 1:1 im Hinspiel zwischen Atalanta Bergamo und Olympique Marseille alles komplett offen, beide Teams waren mit dem Remis nicht ganz zufrieden. "Es wird fundamental, mehr Situationen zu kreieren, weil wir erst spät wirklich gefährlich wurden", erklärte Atalanta-Trainer Gian Piero Gasperini nach der Partie. Sein Gegenüber Jean-Louis Gasset ergänzte: "Ich bin nicht komplett zufrieden. Wir haben aber gesehen, dass wir ihnen gefährlich werden können." Für Marseille wäre es nach 2018 der zweite Finaleinzug, Atalanta, in der Gruppenphase noch Gegner von Sturm Graz, stand noch nie in einem europäischen Finale.

In der Conference-League steht hingegen Olympiakos Piräus kurz vor dem Aufstieg. Nach dem überraschenden 4:2-Auswärtssieg bei Aston Villa könnten die Griechen das Finalticket für das Endspiel im eigenen Land ziehen. Dieses findet nämlich am 29. Mai in Athen statt. Aston Villa ist die noch letzte verbliebene englische Mannschaft im Europacup, bräuchte aber einen Kraftakt, um die Fahnen der finanzstärksten Liga der Welt hochzuhalten. (APA, 9.5.0224)