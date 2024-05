In manchen Teilen des Landes sind die Preise für Wohnungen und Häuser zuletzt zwar gesunken. Wirklich leistbarer wurden Immobilien deswegen aber nicht (DER STANDARD berichtete hier). Bei den Immobilienpreisen frisst die Tilgung des Kredits so schnell einen Großteil des Einkommens, selbst in besser verdienenden Haushalten, wie die Vergleichsplattform Durchblicker vor wenigen Tagen berechnete. Einen Kredit gibt es unter solchen Umständen nicht: Laut Kredit-Regeln dürfen maximal 40 Prozent des Haushaltseinkommens für die Tilgung des Kredits aufgewendet werden.

Vom Haus mit Garten träumen viele Menschen hierzulande. Getty Images

Auch die Unicredit Bank Austria befand vor wenigen Wochen, dass die Leistbarkeit von Wohnimmobilien seit 2004 stark gesunken ist (DER STANDARD berichtete hier). Die dahinterliegende Rechnung ist einfach: Das durchschnittliche Nettoeinkommen erhöhte sich seit 2004 um mehr als 64 Prozent. Die Preise für Wohnimmobilien sind in diesem Zeitraum aber um weit mehr als 100 Prozent gestiegen. Somit hat sich die Leistbarkeit von Wohnimmobilien seit 2004 um 45 Prozent reduziert. Ein Jahreseinkommen reicht laut Berechnungen der Unicredit Bank Austria 2023 also nur noch für 7,5 Quadratmeter Wohnraum - 2004 waren es noch 14 Quadratmeter. Immerhin hat der Wohnungskäufer in dieser fiktiven Rechnung 2023 einen halben Quadratmeter hinzugewonnen, weil die Preise leicht gesunken sind.

Die Zinswende änderte alles

Auch Raiffeisen Research beschäftigte sich vor Kurzem mit der Leistbarkeit - oder Unleistbarkeit - von Wohrnaum. Zum wirklichen Thema sei diese erst durch die Zinswende Mitte 2022 geworden. Denn zuvor hatten sinkende Zinsen steigende Preise ausgeglichen, wodurch die Schuldendienstquote für viele Haushalte noch in einem akzeptablen Bereich geblieben war.

Zwar gab es in den letzten zwei Jahren Preisrückgänge - diese seien bisher aber überraschend gering ausgefallen, heißt es in einem Report, österreichweit beträgt das Minus seit dem Erreichen des Preisgipfels im dritten Quartal 2022 lediglich vier Prozent. Zum Vergleich: In den Jahren zuvor habe es ein Plus von 23 Prozent gegeben. Und auch wenn es in manchen Bezirken des Landes auch heuer noch leicht bergab gehen könnte mit den Preisen - der ganz große Preissturz, auf den viele potenzielle Immobilienkäuferinnen und Immobilienkäufer sehnsüchtig gewartet haben, wird mit großer Wahrscheinlichkeit ausbleiben.

Nicht nur das: In Sachen Leistbarkeit dürfte die Lage laut dem Ökonomen Matthias Reith von Raiffeisen Research auch heuer noch angespannt bleiben - obwohl die Mehrheit der Fachleute für die kommenden Monate erste Zinsschritte nach unten erwartet. Für heuer wird konkret noch eine schrittweise Senkung um insgesamt 0,75 Prozent, für das kommende Jahr um einen Prozentpunkt erwartet. Reith rechnet erst 2025 und 2026 wieder mit einem "einigermaßen akzeptablen" Niveau bei der Leistbarkeit, was aber weniger an sinkenden Preisen und Zinsen, sondern an steigenden Einkommen liegen werde.

Wohnpaket der Regierung

Noch eine schlechte Nachricht für potenziell Kaufwillige: Eine Rückkehr zu Null- und Negativzinsen hält Reith auch längerfristig für unwahrscheinlich. "Auf die schnellen und kraftvollen Zinserhöhungen folgen sicher keine ebenso schnellen und kraftvollen Zinssenkungen", sagt der Ökonom. Bei der Vergleichsplattform Durchblicker wiederum schließt man nicht aus, dass die Zinsen heuer zwar sinken - im kommenden Jahr aber schon wieder steigen könnten, was Ökonomen derzeit aber für eher unwahrscheinlich halten.

Ob sich das Wohnbaupaket der Regierung auf die Leistbarkeit auswirken wird, darf bezweifelt werden. Käuferinnen und Käufer können sich durch den Erlass von Grundbuch- und Pfandeintragungsgebühren bis zu 11.500 Euro sparen. Laut Berechnung von Durchblicker erhöht sich die Leistbarkeit dadurch nur minimal. Und auch günstige Darlehen sind in diesem Paket vorgesehen. Allerdings gibt es für die Länder hier noch offene Fragen (DER STANDARD berichtete hier) - und die Befürchtung, dass das Prozedere derart komplex sein könnte, dass manche Banken lieber gleich die Finger davon lassen. (Franziska Zoidl, 19.5.2024)