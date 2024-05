Laut CNN gab es in Washington über 30 Festnahmen. Die Räumung in Bremen ist laut Polizei friedlich verlaufen

Die Räumung des Protestcamps in Washington. AP/Jose Luis Magana

Washington – Die Polizei in Washington hat ein propalästinensisches Protestlager an der George Washington University (GWU) geräumt. Hunderte Polizisten seien in der Nacht auf Mittwoch (Ortszeit) in das Lager auf dem Universitätscampus im Zentrum der US-Hauptstadt eingedrungen und hätten dabei Tränengas eingesetzt, berichtete die Uni-Zeitung GW Hatchet. Nach Angaben des Nachrichtensenders CNN wurden bei der Räumung des Camps mehr als 30 Menschen festgenommen.

Die landesweiten Hochschulproteste in den USA gegen die israelische Militäroffensive im Gazastreifen halten seit mehreren Wochen an. Wiederholt kam es dabei zu gewalttätigen Konfrontationen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Die propalästinensischen Demonstranten fordern von den Universitäten, ihre finanziellen und wirtschaftlichen Verbindungen nach Israel zu kappen. Israel-Unterstützer haben antisemitische Vorfälle während der Uni-Proteste angeprangert.

Räumung in Bremen friedlich

Auch die Leitung der Universität Bremen hat die Auflösung eines propalästinensischen Protestcamps in einem Uni-Gebäude beschlossen. Nach Aufrufen in sozialen Medien, sich dem Protest anzuschließen, sei diese Entscheidung aus Sicherheitsgründen getroffen worden, teilte die Hochschule am Mittwoch mit. Das propalästinensische Protestcamp sei unangemeldet aufgebaut worden. Nach Polizeiangaben waren in der Spitze etwa 50 Menschen im Gebäude Glashalle zusammengekommen.

Die Räumung des Camps habe begonnen, sagte eine Polizeisprecherin am Nachmittag. Bisher sei alles friedlich verlaufen. Die Universitätsleitung habe am Vormittag umgehend das Gespräch mit den Sprecherinnen und Sprechern des Camps gesucht, teilte die Uni Bremen weiter mit. Auch in weiteren Gesprächen sei es um die Anliegen und Beweggründe der Studierenden gegangen. Sie hätten ihre Forderungen schriftlich der Uni-Leitung übergeben, man bleibe im Dialog.

Auch an der Universität Leipzig hatten am Dienstag propalästinensische Aktivisten den Audimax besetzt. Der Hörsaal wurde am Abend von der Polizei geräumt. An der Freien Universität Berlin war ebenfalls ein propalästinensisches Camp errichtet worden, das wenig später geräumt wurde. (APA, 8.5.2024)