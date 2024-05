Grüne EU-Spitzenkandidatin Reintke über Lena Schilling in der "ZiB 2"; das Peckerl und seine Geschichte im ORF; "Harry Potter"-Serie soll 2026 starten; "Game of Thrones"-Darsteller Ian Gelder gestorben

Neu auf Sky: Eine unmögliche Liebe in der KZ-Hölle in "The Tattooist of Auschwitz" - Die Sky-Serie erzählt, wie Lale Sokolov und Gita Furman im Konzentrationslager zueinanderfanden

Anna Próchniak als Gita Furman und Jonah Hauer-King als Lali Sokolov. Foto: Sky

Grüne EU-Spitzenkandidatin Reintke: "Kenne Lena Schilling als Kämpferin für das Klima" - Vorwürfe gegen Österreichs EU-Spitzenkandidatin für die Grünen wollte Terry Reintke in der "ZiB 2" nicht kommentieren

Das Peckerl und seine Geschichte: "Tattoo: Trend oder Tradition?" am Mittwoch in ORF 1 - Regisseur Hannes Schuler über Linien auf Ötzis Haut, Adelige mit Tätowierungen und ein Rezept gegen unliebsame Tattoos

Ausstrahlungsrechte: Stefan Raab boxt gegen Regina Halmich live bei RTL - Das Showkampf-Spektakel "Der Clark Final Fight" findet am 14. September im Düsseldorfer PSD Bank Dome statt

Zauberei: "Harry Potter"-Serie soll 2026 starten - Rund 25 Jahre nach dem Kinostart der Fantasyfilm-Reihe erscheint eine neue Umsetzung der Erfolgsromane von J. K. Rowling

1949–2024: "Game of Thrones"-Darsteller Ian Gelder gestorben - Er spielte in der Serie Kevan Lannister und erlag 74-jährig einer Krebserkrankung

Seriennews: Oscar-Gewinnerin Michelle Yeoh in neuer "Blade Runner"-Serie - Kinoklassiker wird als Streaming-Serie neu aufgelegt

Reingeregnet: Springbrunnen vor Parlament setzt ORF-Studio außer Gefecht - Undichtes Ventil überschwemmte ORF-Studiotechnik. Übertragungswagen ersetzt Parlamentsstudio vorübergehend

Switchlist: "Bon Voyage", "Aheds Knie", außerdem eine Reportage über Krieger und Frauenversteher, Peter Jacksons "King Kong"-Hommage und Dokus über Antisemitismus - TV-Hinweise für Mittwochabend.

