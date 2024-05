Um 23.20 Uhr ging Dienstagabend das Termin-Aviso raus: "Grüne Stellungnahme zur aktuellen Berichterstattung", Pressekonferenz morgen, 8.30 Uhr. Die Grünen hatten es eilig, für ihre europäische Spitzenkandidatin Lena Schilling auszurücken.

Mittwochmorgen trat die Parteispitze dann geschlossen vor die Presse – in einem Aufgebot, das man sonst nur bei Statements während der Corona-Pandemie oder nach Koalitionsverhandlungen erlebt hatte: Nicht nur Schilling und die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer waren anwesend, sondern auch Vizekanzler und Parteichef Werner Kogler, Umweltministerin Leonore Gewessler und der oberösterreichische Landesparteichef Stefan Kaineder.

Klubobfrau Sigrid Maurer und Spitzenkandidatin Lena Schilling am Mittwochmorgen. Heribert Corn

Das Signal: Die Grünen stehen hinter ihrer Spitzenkandidatin – trotz erheblicher Vorwürfe, die eigene Mandatare, Mitstreiterinnen und Weggefährten gegen sie erhoben haben und über die DER STANDARD berichtet hat.

Schilling dichtete Maurer Affären an

In der grünen Parteispitze wischt man die Erzählungen über das problematische Verhalten der EU-Spitzenkandidatin offenbar mit Verweis auf angeblich fehlende politische Relevanz vom Tisch, dementiert die Vorwürfe jedoch auch nicht. Die Stoßrichtung, auch intern: Es handle sich um eine Schmutzkampagne, die von der politischen Konkurrenz lanciert worden sei. Auf der Pressekonferenz bezeichnete Kogler die Vorwürfe als "anonymes Gefurze". Maurer sprach von einer orchestrierten Kampagne.

Dabei soll Schilling nicht nur über Journalisten und Mitstreiterinnen in der Klimabewegung, sondern auch über grüne Kolleginnen schwerwiegende Gerüchte verbreitet haben – etwa über Klubchefin Sigrid Maurer.

Maurer wurden von Schilling diverse Affären angedichtet – mit anderen Grün-Politikern und Journalisten. Dazu liegen dem STANDARD Chats vor. Gleichzeitig behauptete Schilling, Maurer habe sie in jener Phase, als sich Schillings Spitzenkandidatur abgezeichnete, unangenehm und übergriffig bedrängt. Das soll Schilling Freunden, Journalisten und selbst Grün-Abgeordneten erzählt haben. Dazu liegen dem STANDARD mehrere schriftliche Beglaubigungen vor.

Eine Anfrage, ob Schilling diese Äußerungen bestreite, blieb von ihr unbeantwortet. Auch die Grünen reagierten nicht auf die Frage, was sie zu den mutmaßlich durch Schilling geäußerten Vorwürfen gegen ihre Klubobfrau sagen.

In einem privaten Unternehmen würde es wohl für mehr interne Unruhe sorgen, wenn eine designierte Abteilungsleiterin solche Gerüchte über eine Vorgesetzte verbreitet.

Kritik an Grünen bis zur Kandidatur

Die Erzählungen fügen sich in ein Verhaltensmuster, das Schilling von vielen Personen zugeschrieben wird. Es geht um das offensive Verbreiten von Gerüchten bis hin zu unwahren Belästigungsvorwürfen. Schon bei Schillings erster politischer Station, der Umweltbewegung Fridays for Future, habe man von "Lena-Storys" gesprochen, wenn sie fragwürdige Geschichte erzählt habe, berichtet jemand, der dabei war.

Die Vorwürfe falscher Darstellungen betreffen auch die politische Ebene. Zuletzt schrieben Vertreter der Klimabewegung auf Instagram, es irritiere sie, wenn Schilling als Kandidatin der Bewegung auftrete. Anselm Schindler, einer der am besten vernetzten Aktivisten, der durch einen Prozess gegen Polizeigewalt österreichweit in die Schlagzeilen geriet, schreibt auf X sogar: "Der Skandal um Lena Schilling ist Ausdruck eines politischen Systems, das Karrierismus, rücksichtsloses Verhalten und Korruption fördert und belohnt. Die Grünen sind längst in dieses System integriert und dienen ihm dazu, kritische Köpfe zu korrumpieren." "Bis kurz vor ihrer Kandidatur hat sie uns gegenüber die Grünen und ihre Politik stark kritisiert, so wie das auch viele andere in der Klimabewegung tun", sagt er dem STANDARD, einige fühlten sich durch Schillings Antreten "instrumentalisiert".

Andere Vorfälle ereigneten sich an der Schnittstelle von beruflich und privat. So soll Schilling vergangenes Jahr einem Journalisten, dem sie im Rahmen von Interviews begegnet war, fälschlicherweise eine Belästigung unterstellt haben. Eine interne Untersuchung durch dessen Arbeitgeber soll jedoch kein Fehlverhalten des Mannes zutage gebracht haben. Dazu befragt, wollte sich Schilling auf der Pressekonferenz nicht äußern.

"Hat nichts mit Sorge um mich zu tun"

Einem anderen Journalisten hatte sie Affären mit Grünen angedichtet. In einer gerichtlichen Unterlassung musste sie sich verpflichten, nicht mehr zu behaupten, der Berater und Publizist Sebastian Bohrn-Mena habe seine Ehefrau Veronika geschlagen und diese habe deshalb eine Fehlgeburt erlitten. Veronika Bohrn-Mena äußerte sich am Mittwoch erstmals öffentlich zur Erklärung der Grünen, Schilling habe diese Behauptungen "aus Sorge um eine enge Freundin" aufgestellt. "Warum Lena diese furchtbaren Vorwürfe frei erfunden hat, weiß sie selbst. Ich weiß es auch, und es hatte nichts mit Sorge um mich oder meine Familie zu tun", schrieb Bohrn-Mena auf X.

Schilling selbst erklärte zu all dem, dass "anhand von Behauptungen" diskutiert werde, "ob ich der richtige Mensch mit dem richtigen Charakter bin". Ihre Parteikollegen sprachen immer wieder davon, dass die Vorwürfe "auf Hörensagen" beruhten.

Grün-Politikerin: "Gegensatz zu sauberer Politik"

Dem STANDARD liegen Chats, schriftliche Bestätigungen und Erklärungen von Personen vor, in denen diese ihre eigenen Erlebnisse mit Schilling schildern. Die Namen und Identitäten sind dem STANDARD bekannt. Namentlich auftreten will vorerst kaum jemand: Grünen-Mandatare fürchten Rache der Parteispitze, etwa durch fehlende Unterstützung in den kommenden Wahlkämpfen; ehemalige Freunde und Weggefährten von Schilling – darunter junge Umweltschützer – haben Angst, ins Visier von deren Unterstützerinnen und Unterstützern zu gelangen und nicht nur einen Shitstorm zu bekommen, sondern auch aus der Klimabewegung gedrängt zu werden.

Eine Grüne reagierte am Mittwoch allerdings namentlich mit Kritik an der Parteispitze: Kati Schneeberger, auf der Liste der Grünen für die kommende EU-Wahl steht sie auf Listenplatz sechs. Schneeberger schreibt auf X, vormals Twitter: "Die Reaktion der grünen Parteispitze auf die Vorwürfe gegen Lena Schilling finde ich befremdlich und kann ich nicht mittragen. Diese Verteidigung unmoralischen und mutmaßlich rechtswidrigen Verhaltens steht für mich im Gegensatz zu sauberer Politik." (Katharina Mittelstaedt, Fabian Schmid, 8.5.2024)