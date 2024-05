Der US-Bestsellerautor behandelt in "I Walk Between the Raindrops" leichtfüßig ein aktuelles Thema nach dem anderen – von der Klimakrise bis zum autonomen Fahren

Schriftsteller T. C. Boyle schaut wach und eigenwillig auf die Welt. Thomas Ecke Berlin

Warum er schreibt? "Weil ich so mehr über dieses Irrenhaus, das die Welt ist, erfahren kann", sagt der US-Autor T. C. Boyle. Seit den 1970ern hat er 19 Romane und über 150 Kurzgeschichten veröffentlicht. Zum Gespräch über den neuen Band I Walk Between the Raindrops (Hanser) sitzt er in seinem Haus in Kalifornien mit Basecap vor der Webcam.

STANDARD: Die 13 Geschichten berühren viele aktuelle Probleme vom Klimawandel über die Zerstörung tierischer Lebensräume bis zu Künstlicher Intelligenz – wie besorgt sind Sie wegen der Zukunft?

Boyle: Ich mache mir ständig um alles Sorgen, deshalb schreibe ich. Storys sind für mich eine tolle Art, Themen zu erforschen. Was würde mit dem amerikanischen Traum von Freiheit, die man bei einem Roadtrip spürt, passieren, wenn wir autonom fahrende Autos hätten? Solche Sachen frage ich mich, und ohne noch eine Meinung darüber zu haben, gehe ich dem nach.

STANDARD: Wie?

Boyle: Ich weiß nie, was eine Geschichte sagen wird oder wie sie endet. Ich schneide etwas aus der Zeitung aus oder notiere mir etwas, recherchiere – und dann kommt mir ein erster Satz oder ein Charakter in den Sinn. Wie die Frau, für die eine KI im Auto zur besten Freundin wird. Wenn wir alle durch KI im Auto reglementiert werden, wäre das natürlich besser für die Umwelt. Aber für mich war der Führerschein die Initiation ins Erwachsenenleben, und dieses Abenteuer, außer Kontrolle zu sein, ist mit einer KI weg.

STANDARD: Die Zukunft bringt uns also weniger Freiheit?

Boyle: Natürlich, wir sind acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten, wir müssen weniger Freiheit haben. Wollen wir eine Gesellschaft sein, muss es Regulierungen geben dagegen, andere mit Covid anzustecken, Wälder abzuholzen, die Luft zu verpesten. Wir müssen aber auch allen gleiche Rechte und gleichen Schutz einräumen.

STANDARD: Was bereitet Ihnen am meisten Kopfzerbrechen?

Boyle: Unser Verhältnis zur Natur. Sie scheint uns heute etwas Zufälliges zu sein, mit dem wir nicht verbunden sind. Ich versuche, mit einem kleinen Fußabdruck zu leben, ich fahre wenig mit dem Auto, ich recycle alles, und mein Garten bietet wilden Tieren Platz. Aber in der westlichen Zivilisation zu leben bedeutet, die Umwelt zu zerstören.

STANDARD: Was tun Sie, wenn Sie die Nachrichten und Zeitungsausschnitte satthaben?

Boyle: Deshalb gehe ich jeden Tag für ein paar Stunden an den Strand oder in den Wald, wo mir niemand begegnet. Normalerweise schaue ich keine TV-Nachrichten, doch wegen des Verfahrens gegen Donald Trump in letzter Zeit schon. Ich hoffe, dass er verurteilt wird.

STANDARD: Er hat aber auch gute Chancen, im November wiedergewählt zu werden …

Boyle: Wie gesagt, es gibt acht Milliarden Menschen auf der Welt, wir kämpfen gerade Kriege um Ressourcen. Die Idee von Demokratie und Inklusion wird nicht nur in den USA von den Rechten derzeit zerstört. Trump ist das schlimmste Desaster, das die USA je erlebt haben. Andererseits funktioniert unsere Demokratie ziemlich gut.

STANDARD: Weil?

Boyle: Weil dieser Kerl einen fairen Prozess bekommt! So funktioniert Demokratie.

STANDARD: Mit ihm und Joe Biden kandidieren zwei Männer um die 80 für das Amt. Ich will nicht unhöflich sein, denn Sie sind 75, aber was sagt das über die mächtigste Nation der Welt aus?

Boyle: Biden mag alt sein, aber er ist einer unserer besten Präsidenten jemals: Umweltschutz, gleiche Rechte für alle, Frauenrechte, eine wachsende Wirtschaft ... Ein jüngerer Demokrat wird übernehmen, aber nicht vor 2028. Und für mich hoffe ich, dass ich noch lange weiterschreiben kann. Mir fehlt nichts, soweit ich weiß. Ich wüsste auch nicht, wie ich meine Tage anders füllen sollte. Ich schlafe nur sechseinhalb Stunden.

STANDARD: Hat das Altern Ihr Schreiben verändert?

Boyle: Als ich sehr jung war, waren meine Geschichten viel wilder und ich war interessierter an Stil und Humor als an den Charakteren. Es ist aber immer noch schwer zu schreiben.

STANDARD: Schwer?

Boyle: Ich trickse mein Hirn in diesen Zustand, indem ich zuerst meine Tweets und Mails erledige und überarbeite, was ich am Tag davor geschrieben habe. Ich hoffe, dass ich so ins Arbeiten reinkomme, ohne dass ich es merke. Wenn ich dann draufkomme, dass ich arbeite, ist der Tag zu Ende und ich kann aufhören. Wirklich schreibe ich zwei Stunden am Tag.

STANDARD: Fast genauso beiläufig schummeln Sie in diesen Storys die großen Themen in alltägliche Settings. Unterhaltsam, leicht zu lesen …

Boyle: Kunst ist Entertainment und soll unterhalten. Die beste Literatur zieht einen in eine Geschichte hinein, egal, was man gerade tut oder wo man ist. Man verliert sich in ihr. Wenn Kunst einen nicht mit ihrer Schönheit packt, existiert sie nicht.

STANDARD: Wenn man aber schon so lange Bücher über die Umwelt schreibt, will man doch, dass bei den Lesern mehr hängenbleibt?

Boyle: Natürlich behandeln meine Bücher tiefergehende Gedanken, und wer meine Arbeit kennt, weiß, wofür ich stehe. Aber Literatur ist kein Weg, zu predigen. Jeder kluge Leser würde davonlaufen. Ich mache, was ich mache, und wenn es jemand mag, großartig. Ich hatte von Anfang an dieses Glück. Mit am befriedigendsten an meiner Arbeit ist, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, ihr Leben sei durch diese oder jene Geschichte ein anderes geworden.

STANDARD: Werden KIs jemals solche Geschichten schreiben können?

Boyle: KI mag nützlich sein, um miese Filme herzustellen. Filme haben heute ja oft keine Dialoge mehr, sondern nur noch sowas wie "Schnell, schnell, hau dort ab, schnell, lauf!". KI kann aber keinen Romanautor von Qualität ersetzen.

STANDARD: Ihre Recherchen und Fantasie zusammengenommen: Wo steht die Welt in 20 Jahren?

Boyle: Ein Freund der Erde ist 2000 erschienen und spielt 2026, es gibt darin Brände, Fluten, eine Pandemie. Ich habe also einiges irgendwie kommen sehen. In 20 Jahren, denke ich, wird die Welt katastrophal und kahl sein, uns wird das Essen ausgehen, und wir werden einander essen. Wir sagen "Rettet die Erde", aber die Erde wird noch lange ohne uns weitergehen. Was können wir tun? Durchhalten und hoffen. Ich mache jetzt meine Arbeit und gehe dann wieder an den Strand. (Michael Wurmitzer, 11.5.2024)