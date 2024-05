Reaktionen

Konrad Laimer (Bayern-Spieler): "Ich bin der Meinung, dass wir besser spielen können als heute. Trotzdem gehen wir 1:0 in Führung und jeder kämpft sich rein ins Spiel. Die machen das gut und machen Druck und am Ende haben sie es geschafft, irgendwie ein Tor zu schießen. Jetzt fahren wir als Verlierer heim. Wir müssen aus solchen Sachen lernen, weil wir hier auf jeden Fall gegen eine solche Mannschaft gewinnen können. Sie haben einfach große Individualität und wollen unbedingt, das hat man gesehen. Das ist Madrid und deren große Stärke."

Zur strittigen Abseitssituation kurz vor dem Schlusspfiff: "Gefühlt lässt er das ganze Spiel alles laufen. In der 90.+15, wenn wir noch einmal nach vorne kommen, pfeift er sofort Abseits. Das verstehe ich nicht. Wir können eh nichts ändern, ich habe es im Spiel schon gemerkt und mir gedacht: 'Super, du brauchst nicht gleich reinpfeifen, lass doch fertig spielen.' Es ist meiner Meinung nach sehr unnötig. Es ist ja nicht so, dass wir zum Spaß spielen würden, schade."

Antonio Rüdiger (Real-Spieler): "Man muss immer mit uns rechnen. Natürlich machen wir mit einem Quäntchen Glück das 1:1 und dann kann es schnell gehen. Die Bayern sind immer ein harter Gegner. Sie haben heute viel auf Konter gespielt und uns den Ball überlassen. Einfach Wahnsinn, dass wir noch zurückkommen."

Thomas Müller (Bayern-Spieler): "Wir haben einen Riesen-Fight geliefert und unser Herz auf dem Platz gelassen. Sie hatten schon auch Druckphasen, so ehrlich müssen wir sein. Wenn du kurz vor Schluss führst, willst du das Ding unbedingt über die Ziellinie bekommen. Am Ende geht es um die Millimeter - Abseits oder nicht Abseits. Jetzt werden sie wieder die Geschichte vom Heiligen Bernabeu erzählen, und das Ergebnis gibt ihnen recht."

Manuel Neuer (Bayern-Tormann): "Leider hat es uns heute erwischt, das ist bitter, und so fühlen wir uns auch. Dieser Ball (Anm.: beim 1:1) kam nicht so wie erwartet - ich habe ihn auf dem Brustkorb erwartet, er ist aber auf dem unteren Teil des Halses gekommen. Dann war es schwer für mich, ihn festzuhalten. Wir haben alles gegeben. Wir haben die ein oder andere Situation gehabt, wo wir es hätten besser ausspielen können."

Fünf österreichische Profis haben bisher in der Königsklasse triumphiert, Marcel Sabitzer könnte der sechste werden.

Franz Hasil war der erste Österreicher, der im Meistercup, dem Vorgängerbewerb der Champions League, erfolgreich war. Der Spielmacher gewann 1970 mit Feyenoord Rotterdam das Endspiel in Mailand gegen Celtic Glasgow mit 2:1 nach Verlängerung. 1972 folgte ihm Heinz Schilcher nach, der beim 2:0-Finalsieg von Ajax Amsterdam gegen Inter Mailand allerdings nicht im Kader der Niederländer stand.

Dasselbe Schicksal ereilte Wolfgang Feiersinger, der 1996/97 mit starken Leistungen Anteil am Champions-League-Finaleinzug von Borussia Dortmund hatte, für das Endspiel gegen Juventus Turin in München (3:1) aber nicht nominiert wurde. Champions-League-Sieger ist auch Marko Arnautovic, der in der Saison 2009/10 beim Triumphzug von Inter Mailand allerdings nur zweimal im Kader stand und ohne Einsatz blieb. Inter holte den Titel mit einem 2:0 gegen Bayern München in Madrid.

Erfolgreichster Österreicher im Clubfußball ist David Alaba. Der ÖFB-Teamkapitän gewann bereits dreimal die Champions League und spielte in allen drei Finali durch. Zweimal siegte Alaba mit Bayern München (2013 mit 2:1 gegen Borussia Dortmund in London und 2020 mit 1:0 gegen Paris Saint-Germain in Lissabon) und einmal mit Real Madrid (2022 mit 1:0 gegen Liverpool in Paris/St. Denis). Alaba könnte heuer seinen vierten CL-Titel holen, ist allerdings seit Dezember verletzt und muss auf seine Mannschaftskollegen hoffen. (APA, red)