Zwei AfD-Landtagsabgeordnete wurden leicht verletzt. Bei dem Foto handelt es sich um eine Aufnahme aus Berlin. REUTERS/Fabrizio Bensch

Stuttgart – Vor einer Festveranstaltung zum 75-jährigen Jubiläum des deutschen Grundgesetzes sind zwei AfD-Politiker vor dem Landtag in Stuttgart angegriffen und verletzt worden. Das teilte die Stuttgarter Polizei am Donnerstag mit. Mutmaßliche Parteigegner hätten den Informationsstand der Landtagsfraktion am Mittwochnachmittag auf dem Opernvorplatz blockiert und Banner in die Höhe gehalten. Mitglieder der Fraktion seien dabei verbal und körperlich "angegangen" worden.

Zwei Landtagsabgeordnete seien leicht verletzt worden, hieß es weiter. Die Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Landtag. Zwei beteiligte Frauen im Alter von 19 und 23 konnten gestoppt werden. Gegen sie wird ermittelt. Die anderen werden noch gesucht. (APA, 9.5.2024)