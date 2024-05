On fire: Jalen Brunson von den Knicks. USA TODAY Sports via Reuters Con

New York - Die New York Knicks führen im Viertelfinale der NBA gegen die Indiana Pacers 2:0. Die Knicks gewannen das zweite Spiel der Play-off-Serie im Madison Square Garden am Mittwoch 130:121. Den zweiten Sieg verdankten sie vor allem Jalen Brunson, der in der zweiten Hälfte 24 Punkte warf und seinem Team nach 63:73 Halbzeitrückstand zu einem Comeback verhalf. Indiana reichten die 34 Zähler von Tyrese Haliburton nicht, um einen Sieg einzufahren.

Der Serbe Nikola Jokic von den Denver Nuggets ist zum dritten Mal binnen vier Jahren als wertvollster NBA-Spieler ausgezeichnet worden. Er setzte sich bei der Wahl mit 926 Punkten überlegen vor Shai Gilgeous-Alexander von den Oklahoma City Thunder (640 Punkte) und Luka Doncic von den Dallas Mavericks (566) durch. Jokic hatte im Grunddurchgang einen Schnitt von 26,4 Punkten, 12,4 Rebounds und 9,0 Vorlagen pro Spiel geschafft. Er war bereits 2021 und 2022 zum MVP gewählt worden. In der vergangenen Saison ging die Auszeichnung an Joel Embiid von den Philadelphia 76ers.

Jokic hat mit den Nuggets noch die Chance auf die Titelverteidigung. Sie liegen allerdings gegen die Minnesota Timberwolves allerdings 0:2 zurück und müssen nun zweimal auswärts antreten. (APA/sda, 9.5.2024)

Play-off-Ergebnis der NBA vom Mittwoch (2. Runde/Conference-Semifinale, "best of seven"):

Eastern Conference: New York Knicks - Indiana Pacers 130:121 (Stand in der Serie: 2:0)