Drei Tore innerhalb von fünf Minuten im Schlussdrittel. Florida glich gegen Boston mit 6:1-Erfolg in der Play-off-Serie aus

Vancouver feiert Dakota Joshua. IMAGO/Bob Frid

Vancouver – Die Vancouver Canucks haben zum Auftakt der NHL-Viertelfinalserie gegen die Edmonton Oilers am Mittwoch einen 5:4-Heimsieg gefeiert. Dabei lagen die Canucks nach 33 Minuten bereits 1:4 hinten. Ein Tor von Elias Lindholm kurz vor der zweiten Sirene brachte aber die Hoffnung zurück. Im Schlussdrittel drehte Vancouver das Spiel mit drei Toren innerhalb von fünf Minuten. Matchwinner war Dakota Joshua mit einem Tor und zwei Assists.

Die Florida Panthers zeigten gegen die Boston Bruins eine starke Reaktion auf ihre 1:5-Auftaktpleite. Der Vorjahresfinalist gewann das zweite Match vor Heimpublikum eindrucksvoll 6:1 und glich zum 1:1 aus. Die Tormaschinerie der Gastgeber lief erst nach einem Rückstand und ab dem zweiten Drittel heiß. Aleksander Barkov und Sam Reinhart glänzten mit je vier Scorerpunkten. Das Spiel war geprägt von etlichen Strafen. Alleine im letzten Abschnitt kassierten die Panthers 67, die Bruins gar 79 Strafminuten. (APA/sda, 9.5.2024)

Play-off-Ergebnisse der NHL vom Mittwoch (2. Runde/Conference-Semifinale, "best of seven"):

Western Conference:

Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 5:4 (Stand in der Serie: 1:0)

Eastern Conference:

Florida Panthers - Boston Bruins 6:1 (Stand: 1:1)