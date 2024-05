"Natürlich tut es gut, wenn man gewürdigt wird": Die Wahlmünchnerin ist demnächst unter anderem in der Serie "Becoming Karl Lagerfeld" zu sehen

Die Schauspielerin Sunnyi Melles in Paris im Februar 2023. APA/AFP/EMMANUEL DUNAND

Hamburg – Sunnyi Melles beklagt, dass ältere Schauspielerinnen es schwer in der Branche haben. "Ich bin kein Picasso-Bild, das mit jedem Tag teurer wird", sagte die 65-Jährige im Interview mit dem Stern. "Wir Schauspieler müssen uns die Daseinsberechtigung mit jedem Auftritt neu verdienen, wir hören ständig: Die ist zu dünn, die ist zu blond, deren Stimme ertrag ich nicht. Natürlich tut es gut, wenn man gewürdigt wird."

Melles, die Schweizerin ist und in München lebt, feierte zuletzt internationale Erfolge. Im Cannes-Gewinner Triangle of Sadness von 2022 spielte sie als Unternehmergattin eine besondere Rolle. Melles ist außerdem Teil der ARD-Serie Die Zweiflers über eine jüdisch-deutsche Familie und deren Delikatessengeschäft, die seit Anfang Mai in der Mediathek abrufbar ist. Bald ist sie in der Serie Becoming Karl Lagerfeld als Marlene Dietrich zu sehen. Die Serie läuft ab 7. Juni auf Disney+. (APA, 9.5.2024)

Weiterlesen

So funktioniert das Geschäft mit den Serien

Streaming vs. TV: Die nächste Schlacht im Streamingkrieg