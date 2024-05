Planet der Affen - Meilenstein der Science-Fiction; Foto: Collection Christophel/APJAC Productions/Twentieth Century Fox © Collection Christophel/APJAC P

19.40 REPORTAGE

Re: Der Balkan-Bus mit Päckchenservice Der 64-jährige Vojo Jovanović ist nicht nur Busfahrer. Auf seiner Route von der bosnischen Hauptstadt Sarajevo nach Belgrad in Serbien ist er auch Postbote, bringt den Menschen auf der Strecke Medikamente, Geschenke oder Briefe. Bis 20.15, Arte

21.20 DOKUMENTATION

Weltweit: Bodenversiegelung – Wenn kein Gras mehr drüber wächst? Bodenversiegelung in den Niederlanden, in Großbritannien und Griechenland. Bis 23.35, ORF 2

21.40 DOKUMENTATION

"Planet der Affen" – Meilenstein der Science-Fiction Die 1968 erschienene Verfilmung einer französischen Romanvorlage mit Charlton Heston ist ein unbestrittener Science-Fiction-Klassiker. Die Dokumentation beleuchtet die Entstehungsgeschichte des erfolgreichen Franchise ebenso wie seine sozialkritischen Aspekte. Bis 22.35, Arte

22.40 DOKUMENTATION

Universum History: Balkan in Flammen – Der Anfang vom Ende Jugoslawiens Mit dem Zehn-Tage-Krieg in Slowenien begannen am 26. Juni 1991 kriegerische Auseinandersetzungen, die Jahre dauerten und schließlich zum Zerfall Jugoslawiens führen sollten. Bis 23.35, ORF 2

22.35 DOKUMENTARFILM

Eric Clapton – Nothing but the Blues 1996 wurde Nothing but the Blues über Eric Clapton zurückgezogen. Jetzt wurde der Film komplett restauriert. Bis 0.20, Arte

0.25 MEDIENSATIRE

Network(USA 1976, Sidney Lumet) Nachrichtenmoderator Howard Beale (Peter Finch) soll nach 20 Jahren wegen sinkender Quoten gekündigt werden. Als er erklärt, sich vor laufender Kamera umzubringen, gehen die Zuschauerzahlen durch die Decke. Senderchefin Diana (Faye Dunaway) gibt ihm eine eigene Show. Bis 2.20, BR

0.25 LITERATURADAPTION

Schachnovelle (D 2021, Philipp Stölzl) Regisseur Philipp Stölzl fokussiert in seiner Adaption auf den Glauben an die Unbesiegbarkeit des Geistes im Kampf gegen den Faschismus. Bis 2.05, SWR