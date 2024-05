Hier sind die Mediennews vom Donnerstag:

Zum Anhören Escaping Twinflames und Waco: Warum Serien über Sekten boomen Serien über Sekten gibt es zuhauf. Was uns daran fasziniert und welche am besten die Realität abbilden, erklärt Psychologin Ulrike Schiesser in der neuen Folge von Serienreif, dem Streaming-Podcast

Streaming ORF-Magazine starteten Youtube-Kanal "ORF Kontext" in aller Stille Der Kanal wird mit Beiträgen aus dem Politmagazin "Report" befüllt und verfügt derzeit über 52 Videos und 184 Abonnenten

Netflix-Serie "Bodkin": Morden und rülpsen in Irland In der Crimecomedy geraten ein amerikanischer Podcaster und eine irische Journalistin in einen Mordstrudel und aneinander – von den Obamas produziert

Journalismusfest Innsbruck Die Geschichten aus dem Dazwischen: Bilder aus drei Grenzregionen Mit der Ausstellung "In Between States" stellt die Fotografin und Journalistin Helena Lea Manhartsberger Einzelschicksale von Flüchtlingen und Migranten vor

Diskriminierung Sunnyi Melles beklagt, dass ältere Schauspielerinnen es schwer in der Branche haben "Natürlich tut es gut, wenn man gewürdigt wird": Die Wahlmünchnerin ist demnächst unter anderem in der Serie "Becoming Karl Lagerfeld" zu sehen

Switchlist "Ein Engel verschwindet" und "Ein süßer Fratz": TV-Tipps für Donnerstag Außerdem eine Elefantenrunde zur EU-Wahl und Dokumentationen über den Muttertag und Beethovens Neunte

Die Etat-Redaktion wünscht anregenden Hörgenuss und spannende Lektüre!