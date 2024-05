Der US-Popstar tourt seit März 2023 und trat bisher in Nord- und Südamerika sowie Asien auf. Im August ist Swift auch in Österreich

Taylor Swift in Paris. Vier Konzerte gibt sie hier insgesamt. AFP/JULIEN DE ROSA

Paris – Vor begeisterten Fans hat Taylor Swift in Paris den Europa-Teil ihrer Welttournee gestartet. "Ich hätte mir gewünscht, mehr in Europa unterwegs zu sein", sagte die 34-Jährige am Donnerstagabend bei ihrem Konzert in der französischen Hauptstadt. "Dies ist ein Traum-Publikum", fügte sie mit Blick auf die jubelnde Menge hinzu.

Schon Tage vor den insgesamt vier Paris-Konzerten hatten besonders hartnäckige "Swifties" vor dem Konzertsaal La Défense Arena gezeltet. Einige ergatterten sogar Karten für alle vier Konzertabende – der durchschnittliche Preis lag offiziell im Schnitt bei 180 Euro pro Karte. Auf dem Schwarzmarkt wurde aber deutlich mehr gezahlt.

Swifts Welttour schlägt mit mehr als einer Milliarde verkaufter Tickets bereits jetzt alle Rekorde. Der US-Popstar tourt seit März 2023 und trat bisher in Nord- und Südamerika sowie Asien auf. Sie tourt noch bis August durch Europa. In Österreich tritt sie vom 8. bis 10. August im Wiener Ernst Happel Stadion auf. (APA, 10.5.2024)