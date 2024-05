London Kein Treffen in London von König Charles III. und Prinz Harry

Großbritanniens König Charles III. und sein in den USA lebender Sohn Harry waren sich am Mittwoch geografisch sehr nah – und emotional doch offenbar sehr fern. Während der Monarch in den Gärten des Buckingham-Palasts in London einen Empfang gab, besuchte Harry einen Gottesdienst in der nur wenige Kilometer entfernten St.-Pauls-Kathedrale