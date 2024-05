Schweden Greta Thunberg in Schweden wegen Protestaktion verurteilt

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg ist wegen einer Blockadeaktion vor dem schwedischen Parlament zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Die Polizei hatte Thunberg am 12. und am 14. März weggetragen, nachdem sie sich geweigert hatte, den Haupteingang des Parlaments in Stockholm zu verlassen